Framtiden är här! I podcasten Inside Hockey ger Peter Sibner och Uffe Bodin sig i kast med att dissekera NHL:s nya stjärnor som tagit prominenta platser i NHL:s poängliga under hösten. Vilka pengar kan Connor Bedard, Leo Carlsson och Macklin Celebrini räkna med när deras avtal löper ut. Och får vi se alla tre i OS?

Connor Bedard är en av spelarna som har exploderat den här säsongen – och omtalas i podcasten Inside Hockey. Foto: Kamil Krzaczynski-Imagn Images

Frasen ”it’s a young man’s game” har inte varit så här relevant i NHL på länge.

Under hösten har Macklin Celebrini, Leo Carlsson och Connor Bedard – alla 19-20 år gamla – härjat i toppen av NHL:s poängliga. Det är kanske för tidigt att prata om ett tronskifte i NHL med tanke på att Nathan MacKinnon och Connor McDavid fortfarande är ligans främsta spelare, men det här understryker i alla fall att nya superstjärnor är på väg att tändas.

I Inside Hockey tittar Peter Sibner och Uffe Bodin närmare på ungtupparna som tagit ligan med storm under hösten. Vad är deras potential – och vilket sorts miljonregn kan trion räkna med när deras rookiekontrakt löper ut närmaste tiden? Och kommer alla tre att representera sina länder i OS-hockeyn?

Dessutom i podden Inside Hockey:

Hur står sig Juniorkronornas JVM-trupp mot övriga nationer?

Ivar Stenberg vs. Gavin McKenna – blir det en duell inför NHL-draften 2026?

Oron för OS-arenorna i Milano – vad är grejen?

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

Lyssna på Inside Hockey här: