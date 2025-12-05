Skrällen: De tas ut i den svenska JVM-truppen

Magnus Hävelid har valt sin svenska trupp till JVM i USA.

Då väljer förbundskaptenen att låta Malmös Felix Carell debutera i landslaget.

Samtidigt tar LHC-forwarden Loke Krantz en plats – efter en stark höst i SHL-laget.

– Vi kände rent formmässigt och med att han tillhör ett formstarkt Malmö, så är han värd den här chansen, säger Magnus Hävelid om Carell.

Loke Krantz, LHC, och Felix Carell, Malmö har spelat till sig en plats under hösten.

Foto: Bildbyrån

En spännande svensk generation ska iklä sig de tre kronorna under JVM i Minnesota, USA, över jul och nyår. På fredagen klockan 13.00 var det slutligen dags för truppen att tas ut. Magnus Hävelid presenterade sina 26 spelare under en presskonferens, och det var ett par namn som stack ut.

Backtalangen Felix Carell, som gått mellan Kalmar i Hockeyallsvenskan och Malmö i SHL, går in i truppen. På forwardssidan är Loke Krantz med i landslaget för första gången sedan U17-tiden efter en stark tid på det senaste i Linköping.

Det är två av de mindre väntade valen som Hävelid gjort till truppen.

– Vi kände rent formmässigt och med att han tillhör ett formstarkt Malmö, så är han värd den här chansen, säger Magnus Hävelid om Carell.

Angående Krantz lyfte förbundskaptenen fysiken och spelet nära mål som två faktorer.

– Det är en spelare som har fått en rejäl skjuts, det öppnades dörrar i LHC av olika skäl. Han tog möjligheten och har verkligen gjort avtryck i LHC, säger Hävelid.

Årets rookie i SHL – petas till JVM

Samtidigt står det klart att Melvin Fernström nobbats av Hävelid, efter att ha haft en tyngre säsong i år. Förra året blev han utsedd till årets rookie i SHL. Då stod forwarden för elva poäng under de sista 19 omgångarna och totalt 17 under säsongen för Örebro HK.

På målvaktssidan väljs de två hockeyallsvenska succémålvakterna Herman Liv och Love Härenstam, och kompletteras av Färjestadstalangen Måns Goos.

Som väntat är några av stortalangerna på forwardssidan Ivar Stenberg, Anton Frondell och Victor Eklund med i truppen.

Här är Sveriges JVM-trupp i sin helhet

Målvakter

Herman Liv, Almtuna IS (på lån från Örebro HK)

Love Härenstam, Södertälje SK

Måns Goos, Färjestad BK

Backar



Alfons Freij, Timrå IK

Leo Sahlin Wallenius, Växjö Lakers

Felix Öhrqvist, Södertälje SK (på lån från Linköping HC)

Felix Carell, Malmö Redhawks

William Håkansson, Luleå Hockey

Viggo Gustafsson, AIK Hockey (på lån från HV71)

Victor Johansson, IK Oskarshamn (på lån från Leksands IF)

Sascha Boumedienne, Boston University

Forwards



Anton Frondell, Djurgårdens IF

Viggo Björck, Djurgårdens IF

Linus Eriksson, Timrå IK

Jack Berglund, Färjestad BK

Ivar Stenberg, Frölunda HC

Wilson Björck, Colorado College

Lucas Pettersson, Brynäs IF

Victor Eklund, Djurgårdens IF

Eddie Genborg, Timrå IK

Valter Lindberg, Skellefteå AIK

Milton Gästrin, MoDo Hockey

Loke Krantz, Linköping HC

Eric Nilson, Michigan State University

Casper Juustovaara Karlsson, Luleå Hockey

Liam Danielsson, Örebro HK