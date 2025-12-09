OS-arenan i ishockey fortsätter att orsaka huvudvärk. Nu meddelar NHL att arenan i Milano väntas stå klar först den 2 februari – alltså tre dagar innan damerna inleder sin turnering.

Santagiulia Arena i Milano är fortfarande inte färdigbyggd. Foto: REUTERS/Claudia Greco

Som om arenabekymren i Italien inte var stora nog inför OS…

Vid NHL:s styrelsemöte i Colorado Springs berättade ligans vice kommissionär Bill Daly för en grupp reportrar att OS-arenan i Milano, Santagiulia Arena, beräknas vara färdig den 2 februari – bara tre dagar innan damernas turnering är planerad att starta.

Daly har varit mycket bestämd med att ligan inte kommer att tillåta spelare att tävla i OS om arenan inte är färdigställd. Med planeringen att rinken ska vara klar cirka 72 timmar innan damturneringen drar igång, finns det ingen säkerhet att isen kommer att vara i perfekt skick, och absolut inte på den nivå NHL förväntar sig.

Varningen inför OS: ”Då kommer vi inte att delta”

Daly noterade att om isens skick kommer att utsätta spelare för fara, kommer NHL inte att låta sina atleter delta.

– Om spelare upplever att isen är osäker, kommer vi inte att spela, säger Daly.

Deputy Commissioner Bill Daly’s Olympic update:

Rink is to be completed by Feb. 2 and “doesn’t seem to be anything insurmountable…Don’t want to be pessimistic. Most of my information is on the positive side as opposed to negative side.”

“If players feel the ice is unsafe, we… — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) December 9, 2025

Herrarnas turnering inleds den 11 februari, med fem matcher schemalagda under de två första dagarna. Vid den tidpunkten kommer det att finnas tillräckligt med kunskap om huruvida isen klarar av slitaget från flera matcher under en dag.

Under måndagen bekräftades det också att isytan inte kommer att uppfylla NHL:s bestämmelser. Internationella Ishockeyförbundet (IIHF) släppte ett uttalande och avslöjade officiellt att rinken kommer att vara runt 60 meter lång och 26 meter bred. Den kortare rinken kommer endast att märkas i neutral zon, då anfallszonerna förväntas vara desamma som fansen ser varje kväll i Nordamerika.