Jussi Ahokas fortsätter att vinna tunga titlar. I natt ledde finländaren sitt Kitchener Rangers till segern i Memorial Cup efter en 6–2-seger i finalen mot Everett Silvertips. Han är därmed den första europén att leda ett lag till den åtråvärda titeln.

– Det här är något vi strävat efter i tre år, säger Ahokas.

Finländaren Jussi Ahokas firar Memeorial Cup-segern med Kitchener Rangers. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

VM-guld för Finland sent i går kväll – en tung titel för en finländare tidigt på måndagsmorgonen.

Jussi Ahokas byggde ut sitt redan imponerande tränar-CV med ännu en mästerskapstitel när Kitchener Rangers tog hem juniormästerskapet Memorial Cup. I finalen besegrades Everett Silvertips med klara 6–2. Därmed tog Ahokas och Rangers sin andra tunga titel inom loppet av några veckor.

Jussi Ahokas skriver historia – igen

Den 12 maj blev laget OHL-mästare – och Jussi Ahokas därmed historisk som den första icke-nordamerikanska tränaren att vinna ligan. Nu blir han tillika den första europén att ta hem Memorial Cup.

– Det är en otrolig känsla, säger Ahokas i sin segerintervju.

– Det har inte sjunkit in för mig än. Nu har vi precis vunnit och det är snarare känslan att vi har fått jobbet gjort som är där. Men förhoppningsvis kan det här öppna dörren för en annan coach som vill komma över hit och jobba en dag.

45-åringen nämns som en framtida NHL-coach efter att ha nått stora framgångar sedan flytten till Kanada 2023. I fjol utsågs han till OHL:s bästa tränare och i år har han chansen att vinna utmärkelsen igen.

Innan flytten till Kanada hade Ahokas tränat både KooKoo och TPS Åbo i Liiga. Men även lett både finska U18- och U20-landslagen till JVM-guld 2016 respektive 2019.

Sam O’Reilly MVP – igen

Precis som i OHL-slutspelet var Sam O’Reilly det stora utropstecknet för Kitchener. Tampa Bay Lightning-talangen stod för fyra poäng (1+3) i finalen och hade totalt åtta poäng (3+5) på fyra matcher. Han fick priset som turneringens MVP – efter att ha fått samma utmärkelse i OHL-slutspelet.

– Han är en tävlingsmänniska, säger Ahokas om den skicklige centern som trejdades från Edmonton Oilers till Tampa i utbyte för Isaac Howard inför förra säsongen.

– Han spelar för laget och han spelar på rätt sätt. Det är det viktigaste.

Kitchener Rangers, där Gabriel Landeskog var lagkapten en gång i tiden , har nu vunnit Memorial Cup tre gånger. De övriga gångerna var 1982 och 2003.

Årets upplaga av Memorial Cup spelades i Kelowna, British Columbia. Utöver Kitchener Rangers och WHL-mästarna Everett Silvertips deltog även värdlaget Kelowna Rockets och QMJHL-mästarna Chicoutimi Saguenéens.

