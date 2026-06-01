Linköping kommer att byta klubbmärke.

Klubben återvänder till deras klassiska runda emblem.

– Vi vill stärka klubbens identitet och tradition, säger Linköping Hockey Club:s VD och klubbdirektör Carl-Johan Stålhammar till klubbens sajt.

Linköping firar 50-årsjubileum, nu byter föreningen klubbmärke. Inför säsongen 2026/2027 kommer klubben att återgå till deras klassiska runda klubbmärke.

Det nya märket bygger på klubbens allra första klubbmärke. Samtidigt har emblemet har fått ett moderniserad utseende för att det ska fungera bättre i dagens hockeyvärld.

– Vi vill stärka klubbens identitet och tradition. Det klassiska lejonmärket är djupt förankrat hos supportrarna och symboliserar Linköpings historia. Vår uppgift har varit att förädla det så att det känns tidlöst och fungerar lika bra på isen, på merchandise som i digitala kanaler, utan att tvätta bort det som gör det unikt, säger föreningens VD och klubbdirektör Carl-Johan Stålhammar till lagsidan.

Det nya klubbmärket kommer att börja användas från och med säsongen 2026/2027.