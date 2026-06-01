David Carle är en av världens mest spännande framtidslöften på tränarsidan. Toronto Maple Leafs har också visat intresse för 36-åringen – men nu fått nobben.

David Carle, här med JVM-pokalen, tar inte över Toronto.

Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån.

Toronto är på jakt efter en ny tränare i sin ombyggnation. Klubben floppade den här säsongen och valde att sparka Craig Berube som gjorde sin andra säsong som huvudtränare i klubben. Nu är de på jakt efter en ny tränare som ska lyfta laget till nästa säsong. Då har Maple Leafs också blickat mot ett spännande namn.

David Carle i University of Denver har de senaste säsongerna radat upp framgångar.

Fyra gånger har han blivit mästare i NCAA. Det samtidigt som han även varit huvudtränare för USA:s JVM-lag och där vunnit två guld på två försök.

Trots sin ringa ålder har han varit tränare ända sedan 2008. Det efter att han inför NHL-draften samma år var tvungen att avsluta karriären. Det sedan det under combinen upptäcktes att han har hypertrofisk kardiomyopati. En hjärtsjukdom som innebar att spelarkarriären inte kunde fortsätta.

David Carle har då istället satsat på en tränarkarriär där han hittills varit framgångsrik. Men NHL-karriären ser nu alltså ut att få vänta lite till.

Sources said David Carle and the #Leafs brass had a pleasant conversation early in their process where he politely declined an invitation to interview for their head coaching vacancy.



From here, feels like Carle is a man on a mission to fix #cawlidgehockey. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) May 31, 2026

