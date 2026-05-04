Wilson Boumedienne, en av Sveriges största talanger i 2010-kullen, har gjort sitt klubbval.

Han är klar för spel i Fargo Force som spelar i den amerikanska juniorligan USHL.

Wilson Boumedienne är klar för spel i USHL från och med nästa säsong. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Precis som sin storebror Sascha Boumedienne, som nyligen fått göra debut i Tre Kronor, har Wilson Boumedienne valt att gå den amerikanska vägen för sin utveckling. 15-åringen är född i Södertälje och har Lidingö Vikings HC som moderklubb men flyttade tidigt över till USA där pappa Josef Boumedienne länge jobbade inom NHL-klubben Columbus Blue Jackets. Numera är ”Bom-Bom” general manager för Tre Kronor.

Wilson Boumedienne spelade tidigt för Ohio Blue Jackets men flyttade sedan till Mount St. Charles Academy. Där har talangen fått spela på U14-, U15-, U16- och U18-nivå där han alltså också har fått spela mot spelare som är flera år äldre.

Nu står det klart att Boumedienne, som fyller 16 år under sommaren, tar nästa steg i sin utveckling.

Wilson Boumedienne undviker USHL-draften – klar för Fargo Force direkt

Under måndagen bekräftar nämligen USHL-klubben Fargo Force att de skriver ett ”tender agreement” med Wilson Boumedienne inför nästa säsong. Alla klubbar i USHL har rätt att skriva ”tender agreements” med två spelare innan USHL-draften varje säsong i utbyte mot att de får ge upp ett förstarunde- samt ett andrarundeval. När Fargo Force nu sajnar Wilson Boumedienne måste de ge upp sitt val i förstarundan av sommarens USHL-draft. Samtidigt innebär det att Boumedienne inte blir tillgänglig för draften utan värvas direkt till Farge Force.

– Vi är väldigt glada att ha säkrat upp Wilson Boumedienne. Wilson är en riktigt talangfull spelare. Han är en center som ser spelet på ett bra sätt samtidigt som han är en väldigt bra skridskoåkare, är bra på att flytta pucken, kan skjuta bra och är väldigt skicklig i det offensiva spelet. Framför allt är han en spelare som är bra över hela isen, vilket är viktigt i den här ligan. Wilson är bra karaktär som verkligen passar in i vår modell och han kommer att lyfta med vårt utvecklingsprogram, säger Brett Skinner som är både tränare och GM för Fargo Force.

Wilson Boumedienne fortsätter därmed att gå i storebror Saschas fotspår. Sascha Boumedienne spelade nämligen också i USHL, då för Youngstown Phantoms, under säsongen 2023/24 innan han tog steget till collegeligan NCAA.

15-årige Wilson Boumedienne har varit dominant med det svenska U16-landslaget under säsongen där han har gjort hela 16 poäng på sju matcher. Förra sommaren blev Boumedienne också inbjuden, som ensam spelare född 2010, till U17-landslagets sommarläger. I vintras rankades också Wilson Boumedienne som Sveriges bästa spelare född 2010 av Hockeysverige.se:s juniorexpert Jimmy Hamrin.

