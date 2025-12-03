Hockeysverige.se’s juniorexpert och scout Jimmy Hamrin listar Sveriges tio bästa spelare födda 2010.

Jämförs med MoDo-talangen.

”Här och nu är han en toppspelare”

”Tydlig NHL-potential”

”Potential till att bli en offensivt skicklig NHL-spelare”

”Ser ut att vara en speciell talang – exceptionell blick för spelet”

Sverige tog i dagarna ut sin första U16-trupp för året. Det är en trupp som kan vara kul att återbesöka när vi summerar karriären för spelare födda 2010 och noterar hur mycket som kan hända på vägen. Det är inte länge sedan vare sig Leo Carlsson eller Ivar Stenberg nådde denna decembertrupp på sin tid, för att nämna två aktuella exempel.



Jag har följt kullen i höst under TV-pucken, regionscampen och elitcampen samt tittat lite på bra spelare jag känt till sedan innan. Jag skulle gradera kullen på helhet som bättre än 09:orna och som en medelbra kull i stort.

Jag rankar mer på potential än vilka som är bäst just nu. Jag tycker det fanns många alternativ på de sista platserna och rankar därför inte bubblarna då det är ganska lite som skiljer bubblarna överlag.

Bubblare strax utanför rankingen (i bokstavsordning):