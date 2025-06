Här är spelarna som får chansen i Team 17

Förbundskapten Thomas Paananen har presenterat 44 spelare som får visa upp sig inför Team 17:s landslagssäsong. Detta på ett träningsläger i Katrineholm i slutet av juli.

Thomas Paananen har tagit över Team 17 inför 2025/26.

Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN

Under de senaste säsongerna har Thomas Paananen basat över 2007-kullen. När de nu kliver vidare efter vårens U18-VM får den tidigare Västerås-tränaren i stället uppdraget att ta över spelarkullen födda 2009.

I slutet av nästa månad får han sin första möjlighet att bekanta sig med spelarna där då man håller i ett träningsläger i Katrineholm i slutet av juli. 44 spelare är ditbjudna, däribland draftaktuelle backen Sascha Boumediennes lillebror Wilson Boumedienne som är född 2010. Liksom storebror har han spelat sin ishockey i Nordamerika de senaste åren då pappa Josef, numera general manager för Tre Kronor, verkat där.

– Det ska bli kul att lära känna en ny grupp med spelare och påbörja en ny tvåårscykel mot U18-VM 2027. Jag och mitt team har haft en nära dialog med Nisse Ekman och hans stab som hade hand om den här kullen förra året, och vi har skaffat oss en bra bild av den här kullens styrkor men också vad de behöver jobba med. Vårt läger i Katrineholm blir ett bra startskott på deras resa in i säsongen, säger Paananen i ett pressmeddelande från Svenska ishockeyförbundet.

Campen pågår mellan 30 augusti och 4 juli.

Målvakter

Markus Brodén, IF Malmö Redhawks

Arvid Byström, MoDo Hockey

Fabian Salasca Nääs, IF Björklöven

Vilmer Salén Forsberg, Södertälje SK

Backar

Wilmer Bergström, Växjö Lakers HC

Arvid Billing, Färjestad BK

Tom Bjurman, Färjestad BK

Hugo Eriksson, HV71

Ville Finnström, Rögle BK

Douglas Johnsson, Skellefteå AIK

Mio Kåberg, Örebro HK

Elliot Lahtinen, Brynäs IF

Yelverton Steén Lindberg, Växjö Lakers HC

Alfred Mix, Leksands IF

Oskar Persson, Djurgårdens IF

Karl Röshammar, Frölunda HC

Noel Stenlund, IF Malmö Redhawks

Samuel Storck, HV71

Jesse Suopanki, Luleå HF

Olle Törnqvist, Örebro HK

Forwards

Wille Andersson Jöhnk, Lidingö Viktings HC

Wilson Boumedienne, Munt St Charles Acad 14U AAA

Jonathan Cremonese, IF Malmö Redhawks

Mio Forsell, Skellefteå AIK

Alfred Nordén, HV71

Mio Helte, Växjö Lakers HC

Loui Karlsson, Leksands IF

Simon Karlsson, Brynäs IF

Sigge Larsson, IF Malmö Redhawks

Lexus Lidmo, Enköpings SK HK

Love Lorentzon, Flemingsbergs IK

Noah Nilsson, Mörrums GoIS IK

Noel Nord, Leksands IF

Vilgot Nygren, Färjestad BK

Benjamin Nyström, Luleå HF

Manne Nyström, Skellefteå AIK

William Olofsson, SDE HF

Tom Pråhl, Brinkens IF

Oliver Sundberg, Djurgårdens IF

Milan Sundström, MoDo Hockey

Alexander Thunblom, HV71

Filip Wahlén, Örebro HK

Hugo Wieden, Rögle BK

Olle Zetterstedt, Frölunda HC