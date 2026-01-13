Klart: Växjö lånar doldistalangen
Följ HockeySverige på
Google news
Wiggo Sörensson har valt att stanna i Boro/Vetlanda intresse från storklubbarna.
Men nu står det klart att 17-åringen lånas av Växjös U18-lag resten av säsongen.
Det senaste året har Wiggo Sörensson varit en uppmärksammad talang. Han har varit nästintill unik inom svensk ishockey eftersom att han har valt att stanna kvar hemma i moderklubben Boro/Vetlanda, i stället för att ansluta sig till en större klubb. Hemma i Boro har Sörensson gjort succé där han har kombinerat spel med både A-laget och U20-laget.
I fjol stod han för hela 19 mål och 48 poäng på 36 matcher för Vetlandas A-lag i Hockeytvåan som 16-åring. Den här säsongen har han också följt upp det med 23 poäng på 20 matcher i Division 2. Sörensson har varit jagad av flera mer etablerade klubbar och nu ser han också ut att ha gjort sitt val.
Wiggo Sörensson ansluter till Växjö Lakers U18-lag
Under tisdagen bekräftar Boro/Vetlanda via sina sociala kanaler att Wiggo Sörensson lånas ut till Växjö Lakers U18-lag för resten av årets säsong. Samtidigt meddelar klubben att Sörensson också kommer att fortsätta spela med Boro/Vetlanda i Hockeytvåan.
– Vi är enormt glada för att Wiggo valt att stanna hos oss och visa att man med god planering kan utvecklas hos oss. Wiggos utveckling är viktig för oss i många aspekter. Men viktigast för oss är att han själv får välja hur han vill ta nästa steg. I slutänden vet vi att han kommer att lämna boet, då vill vi att det sker på bästa sätt för Wiggo, säger Boros sportchef Leif Karlsson i ett uttalande.
Wiggo Sörensson fick tidigare debutera i den svenska landslagströjan då han blev uttagen till Småkronorna. Där imponerade han direkt och blev bland annat utsedd till matchens lirare i sin debut.
Nu ser Sörensson, som är aktuell för sommarens NHL-draft, ut att ta ett kliv uppåt i sin karriär genom att spela med Växjös U18-lag under andra halvan av 2025/26.
Source: Wiggo Sörensson @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: