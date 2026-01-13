Wiggo Sörensson har valt att stanna i Boro/Vetlanda intresse från storklubbarna.

Men nu står det klart att 17-åringen lånas av Växjös U18-lag resten av säsongen.

Wiggo Sörensson tar ett kliv uppåt i sin karriär. Foto: Hockeysverige.se.

Det senaste året har Wiggo Sörensson varit en uppmärksammad talang. Han har varit nästintill unik inom svensk ishockey eftersom att han har valt att stanna kvar hemma i moderklubben Boro/Vetlanda, i stället för att ansluta sig till en större klubb. Hemma i Boro har Sörensson gjort succé där han har kombinerat spel med både A-laget och U20-laget.

I fjol stod han för hela 19 mål och 48 poäng på 36 matcher för Vetlandas A-lag i Hockeytvåan som 16-åring. Den här säsongen har han också följt upp det med 23 poäng på 20 matcher i Division 2. Sörensson har varit jagad av flera mer etablerade klubbar och nu ser han också ut att ha gjort sitt val.

Wiggo Sörensson ansluter till Växjö Lakers U18-lag

Under tisdagen bekräftar Boro/Vetlanda via sina sociala kanaler att Wiggo Sörensson lånas ut till Växjö Lakers U18-lag för resten av årets säsong. Samtidigt meddelar klubben att Sörensson också kommer att fortsätta spela med Boro/Vetlanda i Hockeytvåan.

– Vi är enormt glada för att Wiggo valt att stanna hos oss och visa att man med god planering kan utvecklas hos oss. Wiggos utveckling är viktig för oss i många aspekter. Men viktigast för oss är att han själv får välja hur han vill ta nästa steg. I slutänden vet vi att han kommer att lämna boet, då vill vi att det sker på bästa sätt för Wiggo, säger Boros sportchef Leif Karlsson i ett uttalande.

Wiggo Sörensson fick tidigare debutera i den svenska landslagströjan då han blev uttagen till Småkronorna. Där imponerade han direkt och blev bland annat utsedd till matchens lirare i sin debut.

Nu ser Sörensson, som är aktuell för sommarens NHL-draft, ut att ta ett kliv uppåt i sin karriär genom att spela med Växjös U18-lag under andra halvan av 2025/26.

Source: Wiggo Sörensson @ Elite Prospects