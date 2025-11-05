Doldisens succé: Matchens lirare i landslagsdebuten

Småkronorna inleder sin hemmaturnering i Ulricehamn med en 4–1-seger mot Tjeckien. Wiggo Sörensson som debuterade i landslaget, prisades som matchens lirare.

Wiggo Sörensson. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån/Collage.

Det blev en drömstart för Sveriges U18-landslag när man under onsdagen inledde sin 5-nationsturneringen i Ulricehamn. Ändå skrevs siffrorna ”bara” till 4–1.



I och med att 1–0, 2–0 och 3–0 alla trillade alla in inom sju minuter av den första perioden såg man ut att gå mot en betydligt mer bekväm seger mot Tjeckien. Istället var man, efter en förlorad andra akt, pressade under sista 20 minutrarna. Inte minst när man drog på sig flera utvisningar.



I slutändan lyckades Småkronorna ändå hålla ifrån och vinna. Mycket tack vare Viggo Tamm som gjorde ett antal räddningar i mål – samt ett viktigt 4-1-avslut från Marcus Nordmark (Djurgården).



Backar vi bandet till första perioden såg vi dock ett lag som spelade helt utan tyglar.

Blev matchens lirare i debuten

1–0 kom tidigt då Alexander Command (Örebro) petade in en retur efter fint förarbete av Marcus Nordmark, och 2–0 följde inom kort när Elton Hermansson (MoDo) hittade Max Isaksson (Växjö) framför mål. Vid 3–0 var det återigen Hermansson som var i fokus, men då som avslutare när Axel Elofsson (Örebro) spelade fram vid en kontring.



I andra perioden fick Tjeckien in 1–3 direkt efter en svensk utvisning och därifrån kunde man inleda ovanstående jakt.



Boro/Vetlandas Wiggo Sörensson som debuterade i landslaget i denna match tog emot pris som matchens lirare i det svenska laget (Läs mer om honom här).



Tjeckien – Sverige: 1–4 (0–3, 1–0, 0–1)

Tjeckien:

Sverige: Alexander Command, Max Isaksson, Elton Hermansson, Marcus Nordmark.