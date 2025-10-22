Wiggo Sörensson, 17, är klar för spel med Småkronorna under 5-nationsturneringen i november. Forwarden har valt en annorlunda väg genom hockeyvärlden och hör till vardags hemma i Boro/Vetlanda i division två.

Wiggo Sörensson. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån/Collage.

Nu är truppen för Småkronorna/team 18 herr uttagen inför fem-nationsturneringen i Ulricehamn i november. I truppen finns en spelare som kanske inte är allt för välkänd bland hockey-intresserade, nämligen 17-åriga Wiggo Sörensson.

Den rappa forwarden spelar till vardags i division två med moderklubben Boro/Vetlanda, och har valt att stanna kvar för att få vara nära familjen. Under de första fem matcherna i U20 division ett har han producerat 20 poäng (7+13), i A-laget har han producerat 12 poäng (4+8) på 7 matcher.

”Spelar mot vuxna män”

Efter Hlinka Gretzky Cup lyfte Hockeysveriges skribent Jakob Smeds unge Wiggo Sörensson som en spelare som eventuellt skulle kunna ta plats i truppen under U18-VM. Även Zigge Bratt lyftes då som ett exempel, och nu är båda klara för spel med småkronorna i november.

Inte minst då han valde att inte vara med i Hlinka – och då alltså nobbade landslagsspel.

Enligt Boro/Vetlandas huvudtränare Teemo Elomo är Sörensson en tuff och smart forward.

– Han spelar mot vuxna män varje match, och det märks att han inte viker ner sig. Han är modig i närkamperna men samtidigt smart och undviker att hamna i riktigt utsatta lägen. Wiggo har en förmåga att se vad som händer bakom honom redan innan han får pucken, och det hjälper honom mycket, sa Teemu Elomo till Hockeysverige i augusti.

Source: Wiggo Sörensson @ Elite Prospects

Truppen

Truppen i övrigt ser ut som följande:

Målvakter

1. Kevin Törnblom, Örebro HK

35. Viggo Tamm, Leksands IF

Backar

2. Axel Elofsson, Örebro HK

3. Zigge Bratt, Frölunda HC

4. Malte Gustafsson, HV 71

6. Samuel Eriksson, Färjestad BK

7. Måns Gudmundsson, Färjestad BK

9. Theodor Knights, MoDo Hockey

26. Vilgot Lidén, Leksands IF

Forwards

11. Alexander Command, Örebro HK

12. Marcus Nordmark, Djurgårdens IF

14. Nils Bartholdsson, Rögle BK

15. Isak Holtet, Färjestad BK

17. Elton Hermansson, MoDo Hockey

18. Adam Andersson, Leksands IF

20. Mikael Kim, Rögle BK

21. Ludvig Andersson, Örebro HK

22. Wiggo Sörensson, Boro/Vetlanda HC

23. Bosse Meijer, Frölunda HC

24. Hampus Zirath, Djurgårdens IF

25. Max Isaksson, Växjö Lakers HC

29. Olle Karlsson, Växjö Lakers HC