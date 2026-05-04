Uppgifter: Svensken lämnar ryska klubben – kan stanna i KHL

Fredrik Claesson uppges lämna Dynamo Moskva i Ryssland.

Enligt ryska uppgifter ser 33-åringen däremot ut att bli kvar i KHL.

Fredrik Claesson, här i CSKA Moskva, uppges fortsätta i KHL även nästa säsong. Foto: SOPA Images Limited/Alamy Live News

2022 lämnade Fredrik Claesson Nordamerika efter elva säsonger på andra sidan Atlanten. Backen valde däremot inte att återvända hem till Djurgården eller Sverige. I stället valde han att skriva på för den ryska arméklubben CSKA Moskva i KHL.

Trots Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som har pågått i över fyra år, har Fredrik Claesson stannat kvar i Ryssland. Han spelade tre säsonger i CSKA Moskva, där han blev Gagarin Cup-mästare 2023, innan han lämnade klubben förra året. Claesson stannade däremot i den ryska huvudstaden och skrev på för Dynamo Moskva inför årets säsong. Under den gångna säsongen noterades 33-åringen för sju poäng på 50 matcher i Dynamo Moskva.

Läs mer: Fredrik Claesson: ”Jag tror att många svenskar gärna skulle vilja spela i KHL”

Fredrik Claesson uppges stanna i KHL

Det ser däremot inte ut att bli någon fortsättning i Dynamo Moskva för Fredrik Claesson. Han skrev bara på för ett år i klubben och nu uppger sport-express.ru att Claesson kommer att lämna klubben när kontraktet löper ut 31 maj.

Den ryska sajten uppger dock att Fredrik Claesson ser ut att stanna i KHL även nästa säsong. Enligt webbplatsen är både kinesiska Shanghai Dragons samt ryska Traktor Tjeljabinsk intresserade av att värva svensken inför säsongen 2026/27. Det återstår att se om någon av klubbarna blir Claessons nästa klubbadress.

Fredrik Claesson har tillbringat fyra år i Ryssland där han har noterats för 45 poäng på 238 KHL-matcher. Tidigare i sin karriär har Claesson även spelat 170 NHL-matcher för Ottawa Senators, New York Rangers, New Jersey Devils, San Jose Sharks och Tampa Bay Lightning. Hemma i Sverige spelade Fredrik Claesson för Djurgården där han gjorde 82 matcher i Elitserien/SHL innan han lämnade för spel i Nordamerika. 2012 var Claesson med och vann JVM-guld med Sverige.

Source: Fredrik Claesson @ Elite Prospects