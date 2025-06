Svensken byter klubb – inom Moskva

Tre säsonger i KHL ska bli åtminstone fyra för Fredrik Claesson.

Svenske forwarden byter endast klubb inom Moskva, från CSKA till Dynamo.

Fredrik Claesson i CSKA Moskva. Foto: ZUMA Press/ Alamy.

Bara några månader efter att Rysslands invasion av Ukraina startat valde Djurgårdsfostrade Fredrik Claesson att flytta till KHL. Klubbvalet blev CSKA Moskva, vilket väckte ännu starkare reaktioner i och med kopplingen till den ryska armén, men Claesson blev kvar.



När den nu 32-årige backen lämnar klubben är det efter 188 grundseriematcher med 38 poäng, samt ett ligaguld från 2023, men flyttlasset styrs inte särskilt långt ifrån CSKA. Det är nämligen Moskva-grannen, Dynamo, som under måndagen bekräftar att svensken skrivit på ett avtal som gör att han stannar i Ryssland åtminstone ett fjärde år (skrivet över 2025/26-säsongen).



— Idag utökades vår trupp med den erfarne backen Fredrik Claesson. Han spelade länge på högsta nivå i Nordamerika och visade sedan upp sig framgångsrikt i KHL och vann omedelbart ligan. Backen kommer att ge oss djup och öka konkurrensen om en plats i truppen. Fredriks största fördel är hans pålitliga spel framför mål, men han har också offensiv potential. Vi förväntar oss de bästa egenskaperna från den 32-årige hockeyspelaren både på och utanför isen, säger Dynamos GM Sergey Sushko i ett pressmeddelande.

Gjorde 170 matcher i NHL

Som Sushko är inne på har Fredrik Claesson en hel del erfarenhet från spel i Nordamerika. Efter flytten från Djurgården och Sverige 2012 blev det nämligen direkt AHL-spel med Binghamton Senators. Därifrån kom debuten i laget som valde honom i NHL-draften 2011, Ottawa Senators.



2018 gick karriären vidare till New York Rangers, men därefter blev det flera klubbyten på kort tid. New Jersey Devils, San Jose Sharks och Tampa Bay Lightning representerades alla av svensken och till slut kom den där flytten till KHL och Ryssland under sommaren 2022. Totalt blev det 170 grundseriematcher i NHL.

