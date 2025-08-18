KHL-svensken: ”Tråkigt att de är så hårda mot oss”

Fredrik Claesson är en av få svenskar i KHL. I en intervju med ryska statsmedian Tass pratar backen om den starka kritiken från Sverige.

– Det finns så många bra svenska killar och jag tror att många svenskar gärna skulle vilja spela i KHL, säger han i en intervju.

Fredrik Claesson har valt att stanna kvar i Moskva efter Rysslands invasion av Ukraina.

Foto: Daniel Felipe Kutepov/SOPA Images via ZUMA Press Wire.

Svenskarna som har stannat i KHL har mötts av hård kritik. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har svenskarna lämnat landet en efter en. Men fortfarande finns det ett par svenskar kvar i ligan, som har en stark koppling till president Vladimir Putin och den ryska staten.

En av dem är Fredrik Claesson.

Den svenska backen har gjort tre raka säsonger i CSKA Moskva och kommer nästa säsong att spela för Dynamo Moskva. 32-åringen tycker också att det är tråkigt att det inte spelar fler svenska spelare i den kontroversiella ligan.

– Ja, det är synd. Det finns så många bra svenska killar och jag tror att många svenskar gärna skulle vilja spela i KHL, för det är en bra liga och man kan bo i en vacker stad som Moskva. Den är väldigt bra, säger han till Tass.

Möts av stark kritik i Sverige: ”Är vad det är”

Hemma i Sverige har kritiken som sagt varit hård. Där vissa svenska klubbar till och med har tagit beslutet att inte värva spelare som aktivt har valt att stanna kvar i KHL efter invasionen av Ukraina.

Fredrik Claesson tycker också att det är en hård ton från den svenska mediakåren mot svenskarna som är kvar i ligan.

– Jag tycker det är tråkigt att de är så hårda mot oss. Men samtidigt är jag bara här för att spela hockey och försörja min familj och försöka vinna här. Det är vad det är.

