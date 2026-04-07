Uppgifter: Här spelar talangen nästa säsong

Viktor Klingsell uppges tillbringa den kommande säsongen i HockeyAllsvenskan. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Talangfabriken Skellefteå AIK fortsätter att producera lovande hockeyspelare på löpband. En av de senaste i raden av spännande talanger är Viktor Klingsell som har stått för flera starka säsonger i Skellefteås juniorlag.

Det har däremot inte blivit mycket möjligheter till seniorspel så här långt för 07:an, men till nästa säsong väntas han ta steget på heltid. Klingsell, som sitter på ett längre avtal hos Skellefteå, väntas däremot bli utlånad över säsongen 2026/27. Expressen uppger under tisdagskvällen att 19-åringen kommer att spela i HockeyAllsvenskan nästa säsong.

Enligt tidningen kommer Klingsell att gå till Kalmar HC på ett säsongslångt lån där han kommer att stå på tillväxt för att sedan återvända till Skellefteå igen 2027.

Viktor Klingsell öste in poäng i Skellefteås U20-lag förra säsongen med 39 poäng på 43 matcher. Han fick även göra SHL-debut och var ombytt i tre matcher med Skellefteås A-lag i fjol. Den här säsongen har Klingsell varit helt överlägsen när han väl har spelat i U20 Nationell. På 25 matcher har han producerat hela 43 poäng. I kvalspelet med Skellefteås U20-lag har Klingsell också gjort hela 20 poäng på åtta matcher.

Det har blivit tolv SHL-matcher för Klingsell i Skellefteå under säsongen. Han gjorde då sitt första SHL-mål i en bortamatch mot Rögle i november. Under säsongen blev han även utlånad till Östersund där han stod för sju poäng på åtta matcher i HockeyAllsvenskan. Nästa säsong väntas han alltså tillbringa hela säsongen i en allsvensk miljö med Kalmar.

Viktor Klingsell har även varit framträdande i landslaget genom åren. I Hlinka Gretzky Cup 2024 stod han för tolv poäng på fem matcher och vann poängligan i turneringen när Småkronorna tog brons. Han var sedan en nyckelspelare för Småkronorna i U18-VM där han gjorde åtta poäng på sex matcher när Sverige tog silver. Han är således högaktuell för att bli uttagen till den svenska JVM-truppen nästa säsong.

I förra årets NHL-draft valdes Viktor Klingsell i den femte rundan av Winnipeg Jets.

