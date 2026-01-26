Östersund lånar från SHL: ”Stor potential i honom”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det har tidigare spekulerats vart Viktor Klingsell ska spela framöver.

Nu står det klart att hockeyallsvenska spel väntar för 18-årigen, som lånas ut från Skellefteå AIK till Östersund.

Viktor Klingsell lånas ut till Östersund. Foto: Johan Löf / Bildbyrån

På 23 matcher har 18 åringen stått för 40 poäng (15+25) i U20 Nationell, nu lånas han ut till den hockeyallsvenska klubben Östersund. Victor Klingsell ansluter till laget redan under måndagen och kommer kunna gå emellan Östersund och Skellefteå AIK under resten av säsongen.

– Viktor är en forward som jobbar hårt över hela isen och har en fin skridskoåkning. Det finns stor potential i honom och vi är tacksamma kring samarbetet med Skellefteå för att kunna låna in Viktor tillsvidare, säger sportchef Rasmus Aro till Östersunds hemsida.

SHL meriterad forward

Klingsell har även fått chansen att prova på SHL där han på 12 spelade matcher gjort ett poäng (1+0). Enligt uppgifter till Expressen ska man vara överens om ett långt kontrakt mellan Skellefteå och Klingsell framöver.

Med spel i hockeyallsvenska klubben Östersund ges nu möjligheten för forwarden att samla på sig värdefull seniorerfarenhet. 18-åringen tingades i femte rundan av förra årets NHL-draft till Winnipeg Jets.