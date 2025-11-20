”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I sin andra SHL-match för säsongen kom målet för Viktor Klingsell.

Den 18-årige talangen klev fram och satte sitt första SHL-mål för Skellefteå som vann toppmötet mot Rögle med 3-2.

– Det är askul så fort man får chansen och då är det bara att ta den, säger Klingsell till TV4.

Viktor Klingsell fick jubla för sitt första SHL-mål i karriären. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

I fjol fick han speltid i två SHL-matcher för Skellefteå och i kväll gjorde Viktor Klingsell sin andra match i SHL för säsongen.

Då kom även målet för talangen. Han har öst in mål och poäng i U20 Nationell med 27 poäng (10+17) på 15 matcher under hösten och han leder därmed poängligan. Nu har han även spräckt sin målnolla i SHL.

I andra perioden av toppmötet mellan Rögle och Skellefteå blev Klingsell helt fri framför Rögle-målet. Backen Viktor Grahn uppfattade detta och spelade in till Klingsell som fick pucken i ett öppet läge mot målvakten Arvid Holm. 18-åringen var därefter hur kylig som helst när han lurade bort Holm för att sedan lägga in pucken i nät för 1-2 i matchen och hans första SHL-mål i karriären.

– Det är askul så fort man får chansen och då är det bara att ta den. Sedan lyckades jag få en fri yta. Jag åker bara full fart i mitten, får en bra pass av ”Granen” och sedan lägger jag bara en backhand-forehand i mål, säger Klingsell till TV4 i pausen.

Jonathan Pudas med sent avgörande för Skellefteå

Rögle kvitterade därefter till 2-2 strax efter Klingsells mål. 2-2 stod sig även in i den tredje perioden av toppmötet och det dröjde hela vägen till matchens sista minut innan ett segermål skulle komma. Skellefteå-kaptenen Jonathan Pudas klev fram och skickade in ett slagskott för 2-3 med bara 24 sekunder kvar att spela. Skellefteå lämnar därmed Ängelholm med tre poäng i toppmötet. För Rögle är det däremot andra matchen i rad där de förlorar till följd av ett sent mål. Mot Växjö kom målet med bara 0,2 sekunder kvar och nu mot Skellefteå kom avgörandet alltså när 24 sekunder återstod att spela.

I och med segern går Skellefteå förbi Rögle i SHL-tabellen. Lagen har samma antal poäng, 43, men Skellefteå har bättre målskillnad.

Rögle – Skellefteå 2–3 (1-1,1-1,0-1)

Rögle: Fredrik Olofsson, Paul LaDue.

Skellefteå: Andreas Johnson, Viktor Klingsell, Jonathan Pudas.

