Nolan Stevens var en av HockeyAllsvenskans bästa spelare under sin tid i Södertälje. Nu uppges han återvända till klubben.

Foto: Bildbyrån.

Det är tidningen Expressen som på fredagskvällen rapporterar att SSK är nära att återigen göra klart med den tidigare publikfavoriten och poängsprutan. Detta efter att Nolan Stevens den gångna säsongen spelat för Leksand i SHL. Det återstår alltjämt ”detaljer” men Stevens ska ha bestämt sig för att dra på sig SSK-tröjan igen, och därmed återvända till HockeyAllsvenskan.

Nolan Stevens spelade för Södertälje säsongen 24/25 och gjorde då 52 poäng på 49 matcher, vilket räckte till en sjundeplats i HockeyAllsvenskans poängliga. Han värvades sen till Leksand i SHL, och där blev det mer beskedliga 18 poäng (7+11).

Häromdagen värvade Södertälje även tillbaka Carter Souch, som också gjorde runt en poäng per match i Sportklubben säsongen 2024/2025.

