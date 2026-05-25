Emil Georgsson, sportchef, bekräftar att parterna är överens.

Nolan Stevens ser ut att återvända till Södertälje

Nolan Stevens gjorde sin första säsong i Sverige under 2024/2025. Året blev en succé för centern då han på 49 omgångar stänkte in 52 poäng (22+30).

Efter framgången lämnade han Hockeyallsvenskan för spel i SHL med Leksand. I Dala-klubben gjorde han 18 poäng (7+11) på 49 matcher. Efter degraderingen blir han inte kvar i Leksand, istället ska han vara nära en återkomst i Södertälje. Något som Expressen skrev om förra veckan.

”Det stämmer att vi är muntligt överens men vi jobbar på att få ihop sista biten av ekonomin”, skriver sportchefen Emil Georgsson till LT-sporten i ett sms.



Tidningen skriver att klubben kommer att behöva stöttning på den ekonomiska fronten för att få igenom värvningen i och med att Stevens lön blev högre när han spelade i SHL.

