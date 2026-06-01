Linus Sjödin lämnade moderklubben Rögle.

Nu är forwarden klar för ett nytt äventyr i finska Jukurit.

– Vi tror att han har stor potential att ta nästa steg i sin karriär, säger sportchef Mikko Hakkarainen.

Linus Sjödin flyttar till Finland efter att ha spelat hela sin karriär i Rögle. Foto: Mathilda Schüler/Bildbyrån

Han är född i Ängelholm och har tillbringat hela sin karriär i moderklubben Rögle.

För ett par veckor sedan meddelade däremot Rögle BK att parterna har enats om att gå skilda vägar. Linus Sjödin lämnar därmed Rögle efter sex år i A-laget.

– Att få vara född i Ängelholm och spelat i Rögle hela sitt liv, fått representera Rögle på detta sättet. Åka in framför de här fantastiska fansen. Det är inget man ska ta för givet, utan det har varit kul varenda sekund, sade Sjödin på klubbens hemsida då.

Linus Sjödin skriver på för Jukurit

Under måndagen har Linus Sjödin presenterats av sin nya klubbadress.

Efter att ha lämnat sitt Rögle väljer 23-åringen också att lämna Sverige. Han flyttar nämligen österut, till Finland, och skriver på ett tvåårskontrakt med Liiga-klubben Jukurit.

– Linus är en modern forward som kan spela i en mängd olika situationer. Han rör sig bra, jobbar i båda riktningarna och ger energi till laget. Vi tror att han har stor potential att ta nästa steg i sin karriär i vår miljö. Vi vill bygga ett lag med hunger, en vilja att utvecklas och rätt attityd. Linus passar perfekt in i den profilen. Han har viljan att utvecklas och visa sin nivå i Liiga, säger sportchef Mikko Hakkarainen.

Linus Sjödin kom upp och fick SHL-debutera för Rögle under säsongen 2020/21. Han har sedan varit en laglojal och hårt jobbande spelare för ängelholmarna. Totalt blev det 259 SHL-matcher för Sjödin i Rögletröjan där han spelade SM-final 2024 och 2026 samt blev CHL-mästare 2022. Samma år som CHL-titeln blev Linus Sjödin också draftad av Buffalo Sabres i sjunde rundan samt var med och tog JVM-brons med Juniorkronorna.

Source: Linus Sjödin @ Elite Prospects