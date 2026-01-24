Nick Ebert lämnade KHL av personliga skäl i höstas.

Nu återvänder han till Ryssland – och skriver på för arméklubben CSKA Moskva.

Nick Ebert skriver på för CSKA Moskva i Ryssland. Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån

När Nick Ebert lämnade Örebro 2022 valde han kontroversiellt nog att skriva på för KHL-klubben Avtomobilist Jekaterinburg i Ryssland. Trots att flera spelare har flytt från Ryssland sedan landets invasion av Ukraina har Ebert valt att flytta dit och sedan även stanna kvar i ligan.

Ebert spelade tre säsonger i Jekaterinburg och skrev egentligen på en kontraktsförlängning med klubben inför årets säsong. Men i september meddelade klubben att amerikanen lämnade plötsligt, bara en månad efter att han skrev på. Anledningen angavs vara personliga skäl och sedan dess har 31-åringen gått klubblös.

Nu har Nick Ebert däremot gjort klart med en ny klubb – och det blir en återkomst till Ryssland.

Nick Ebert klar för CSKA Moskva i Ryssland

Under lördagen presenteras Ebert nämligen av den ryska arméklubben CSKA Moskva. Där har backen skrivit ett kontrakt för resten av årets säsong, meddelar klubben på sin hemsida. CSKA Moskva blev Gagarin Cup-mästare både 2022 och 2023 men har sedan haft ett par tyngre säsonger med tidiga slutspelsuttåg och den här säsongen ligger CSKA också bara i mitten av den västra konferensen i KHL.

Nick Ebert kom till Sverige 2018 när han flyttade till Örebro. Efter att ha gjort succé med 33 poäng på 49 matcher, och kommit fyra i backarnas poängliga, säsongen 2018/19 lämnade han Örebro för spel i Nordamerika. Efter en säsong i AHL återvände Ebert till Örebro 2020. Han gjorde sedan återigen succé under säsongen 2021/22 med 32 poäng på 49 matcher som gav en femteplats i poängligan för backar i SHL. Totalt gjorde han 79 poäng (26+53) på 124 matcher i SHL med Örebro.

Den 31-årige amerikanen har spelat de senaste tre säsongerna i KHL med Avtomobilist Jekaterinburg och har producerat totalt 86 poäng (29+57) på 174 grundseriematcher. Säsongen 2022/23 stod Ebert för 41 poäng och slutade femma i backarnas poängliga i KHL, innan poängskörden avtagit de senaste två säsongerna med elva respektive 15 poäng.

Source: Nick Ebert @ Elite Prospects