Efter SHL-succén med Örebro skrev Nick Ebert på för KHL-klubben Avtomobilist Jekaterinburg.

Nu lämnar backen den ryska klubben av personliga skäl.

Förre SHL-stjärnan Nick Ebert lämnar Avtomobilist Jekaterinburg.

Foto: Bildbyrån & Alamy

KHL-klubben Avtomobilist Jekaterinburg meddelar via sin hemsida att den tidigare SHL-stjärnan Nick Ebert valt att bryta sitt kontrakt med klubben.

Beskedet kommer blott en månad efter att klubben meddelat att Ebert förlängt sitt kontrakt med ytterligare två säsonger.

”Det nya kontraktet aktiverades aldrig. Parterna har kommit överens om att spelaren nu är unrestricted free agent”, skriver klubben på sin hemsida.

Slutade femma i backarnas poängliga i SHL

Ebert valde att skriva på för Avtomobilist efter succésäsongen i SHL med Örebro 2021/22, där han stod för 32 poäng (9+23) på 49 grundseriematcher och slutade på en femteplats i backarnas poängliga i SHL.

Den 31-årige amerikanen har spelat de senaste tre säsongerna i KHL-klubben och har producerat totalt 86 poäng (29+57) på 174 grundseriematcher. Säsongen 2022/23 stod Ebert för 41 poäng och slutade femma i backarnas poängliga i KHL, innan poängskörden avtagit de senaste två säsongerna med elva respektive 15 poäng.