Det har spridits rykten på sociala medier om anledningen bakom Linus Ullmarks paus.

Nu ryter Ottawa Senators ifrån mot ryktesspridningen.

– Vi är extremt besvikna över att läsa de helt påhittade och falska berättelserna, säger general managern Steve Statios i ett uttalande.

Ottawa släpper ett uttalande efter ryktesspridningen om Linus Ullmark. Foto: Jayne Kamin-Oncea/AP Photo/Alamy

Det var under mellandagarna som Ottawa Senators meddelade att lagets svenske målvakt Linus Ullmark skulle ta en paus från ishockeyn och vara borta på obestämd tid. Ottawa citerade personliga skäl som anledningen till Ullmarks timeout och bad att målvaktens privatliv skulle respekteras. Sedan gav Ottawa inga fler detaljer utan framförde sitt stöd till Ullmark.

Den senaste tiden har däremot illasinnade rykten på sociala medier börjat spridas om varför Linus Ullmark saknas för Senators. Nu går klubben ut med ett uttalande där de fördömer ryktesspridningen och också menar att rykten saknar grund helt och hållet.

– Vi är extremt besvikna över att läsa om de helt påhittade och falska berättelserna som sprids på sociala medier om vår klubb. Linus är borta från vårt lag av personliga skäl och han har hela organisationens stöd. Vi bad om respekt för Linus privatliv, men det är uppenbart att denna begäran inte har hörsammats av de lägsta formerna av troll och sjuka människor som huserar på internet. Vi är äcklade över att krafter utifrån försöker störa vår hockeyklubb. Detta uttalande sätter punkt för de löjliga spekulationerna som har spridits online, säger Ottawas general manager Steve Staios i uttalandet.

Linus Ullmark inte med i OS

Det är ännu oklart hur länge som Linus Ullmark kommer att vara borta från spel.

32-årige Ullmark har haft en tuff säsong i NHL med Ottawa Senators. På 28 matcher har han 88,1 i räddningsprocent och 2,95 insläppta mål per match. Ullmark saknades också i den svenska OS-truppen efter beskedet att han tar en paus från ishockeyn. Med Ullmark borta valde Tre Kronor att i stället gå med Jacob Markström, Filip Gustavsson och Jesper Wallstedt som målvaktstrio.

