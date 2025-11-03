Kontraktet med HC Lugano har löpt ut.

Nu är Linus Omark hemma i Luleå igen och letar efter en ny klubb.

– Det ska kännas rätt i magen på honom, säger agenten Patrik Aronsson till Norrbottens-Kuriren.

Linus Omark är hemma i Luleå igen efter tiden i Schweiz. Foto: Bildbyrån (Montage)

I september stod det klart att Linus Omark lämnade marknaden. Han skrev nämligen på ett korttidskontrakt med HC Lugano i Schweiz.

Omarks flytt till Lugano har varit minst sagt framgångsrik. 38-åringen har noterats för elva poäng (4+7) på 15 matcher och under sin tid i klubben har Lugano vunnit tio matcher och de går in i landslagsuppehållet med en sex matcher lång segersvit och Omark har stått för sex poäng (2+4) under sviten.

Avtalet gällde dock bara fram till landslagsuppehållet och med andra ord har kontraktet med Lugano nu alltså löpt ut. Linus Omark har därför rest hem till Luleå igen och var stjärnan spelar härnäst är ännu oklart. Inte ens hans agent Patrik Aronsson vet vad Omark vill göra.

– Jag vet faktiskt inte heller, säger Aronsson till Norrbottens-Kururen och fortsätter:

– Han har bara sagt att han skulle åka hem och fundera över sin framtid.

Flera klubbar jagar Linus Omark

Innan han skrev på för Lugano ryktades Linus Omark vara aktuell för en flytt till Södertälje i HockeyAllsvenskan. De senaste veckorna har dock spekulationerna om en möjlig återkomst till Luleå Hockey intensifierats. Luleås GM Thomas Fröberg har också öppnat för att värva hem Omark igen. Enligt agenten Patrik Aronsson är det många sportchefer som har hört av sig om Omark och han kommer inte sakna alternativ. Enligt uppgifter ska även en fortsättning i Lugano kunna vara ett tänkbart alternativ och Omark har ännu inte blivit officiellt avtackad av klubben.

– Det ska kännas rätt i magen på honom och han har bestämt sig för att locket på tills ett beslut är fattat, säger Patrik Aronsson.

Linus Omark var med och ledde Luleå till SM-guld i våras och meddelade sedan att han spelat sin sista match för LHF. Det återstår dock att se om Luleå kan övertala Omark att ändra sig – eller om trollkarlen från Övertorneå kommer att söka sig någon annanstans igen.

Source: Linus Omark @ Elite Prospects