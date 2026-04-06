Nyckelspelaren lämnar − ryktas till SHL-klubb

Elias Lindgren blir avtackad av Vimmerby Hockey.

Backen lämnar den allsvenska klubben − och ryktas i stället ta steget till SHL.

Elias Lindgren lämnar Vimmerby och uppges ta klivet till Växjö inför nästa säsong. Foto: Sara Damne/Bildbyrån

Inför årets säsong flyttade Elias Lindgren från Vimmerby till Södertälje. Han blev dock inte långvarig i SSK-tröjan. Lindgren fick väldigt begränsat med speltid i Södertälje och gick poänglös från alla sina 13 matcher i klubben. Redan i november bröt Lindgren därmed sitt kontrakt i Södertälje och flyttade tillbaka till Vimmerby igen.

Där har Elias Lindgren sedan haft en fin säsong. Han har fått ett stort förtroende i Vimmerby och snittat 22:32 minuters istid per match. Sedan flytten tillbaka till Vimmerby stod han för 17 poäng på 35 matcher. Backen var då en av anledningarna till att Vimmerby lyckades undvika kval och höll sig kvar i HockeyAllsvenskan.

Nu står det klart att det inte blir någon fortsättning i Vimmerby. Elias Lindgren blir avtackad av Vimmerby och lämnar återigen klubben.

”Elias Lindgren har under sina säsonger i Vimmerby Hockey bidragit med mycket fart, energi och ett stort hjärta för klubbmärket. Stort tack, Elias, för allt du bidragit med på vår resa. Vi önskar dig stort lycka till framåt!”, skriver Vimmerby på Instagram.

Elias Lindgren uppges vara klar för Växjö Lakers

Till nästa säsong uppges Elias Lindgren i stället få chansen i SHL.

Den 24-årige värmlänningen fick göra SHL-debut i december då han blev inlånad av Växjö Lakers för en match mot Luleå Hockey. Expressen har sedan också avslöjat att Lindgren kommer att flytta till Växjö permanent inför säsongen 2026/27.

Elias Lindgren har BIK som moderklubb och spelade i både Karlskoga och Örebro som junior. Han tillbringade sedan flera år i Hockeyettan och flyttade till Vimmerby 2023. Där var han med på klubbens resa upp till HockeyAllsvenskan 2024 och har sedan även varit med och hållit kvar klubben i andradivisionen både 2025 och 2026.

Source: Elias Lindgren @ Elite Prospects