Elias Lindgren lämnar Södertälje SK efter endast 13 matcher. Klubben bryter med 24-årige backen – som samtidigt presenteras i Vimmerby.

– Han kommer in med energi, fart och ett stort hjärta för Vimmerby Hockey, säger sportchefen Pelle Johansson.

Elias Lindgren i Södertälje och Vimmerby. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter två säsonger med Vimmerby, en i Hockeyettan och en i Hockeyallsvenskan, blev Elias Lindgren klar för Södertälje. Avtalet skrevs över 2025/26-säsongen och sportchef Emil Georgsson pekade på en ”stor utvecklingspotential”.



Nu, efter endast 13 matcher, går parterna skilda vägar.



24-åringen från Karlskoga har fått sparsamt med speltid redan från start och har nu dessutom hamnat ännu längre ner i hierarkin efter att Filip Windlert och Felix Öhrqvist (lån) plockats in.



”Vi tackar Elias för tiden i SSK och önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär”, skriver man på sin hemsida under fredagen.

Tillbaka i Vimmerby: ”Känner klubben väl”

Istället kommer han nu att återvända till Vimmerby. En flytt som presenteras samtidigt som SSK går ut med nyheten.



– Elias känner klubben väl och står för precis det vi vill bygga vidare på. Han kommer in med energi, fart och ett stort hjärta för Vimmerby Hockey, säger Vimmerbys sportchef Pelle Johansson på sociala medier.

