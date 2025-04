SSK värvar från konkurrenten: ”Stor utvecklingspotential”

Elias Lindgren fick lite av ett genombrott i Vimmerby under slutet av säsongen.

Nu står det klart att backen värvas till Södertälje.

– Han har haft en bra första säsong i HockeyAllsvenskan och det är en spelare med stor utvecklingspotential, säger Emil Georgsson.

Elias Lindgren får chansen i Södertälje. Foto: David Wreland/Bildbyrån

När Vimmerby klev in i säsongen i HockeyAllsvenskan i höstas inledde Elias Lindgren utanför laget. Men backen jobbade sig sedan in i laget och blev bara bättre och bättre med tidens gång. I slutet av säsongen hade han sedan en viktig roll för Vimmerby och var med och hjälpte kvar klubben i allsvenskan till nästa säsong.

Men Lindgren blir inte kvar i Småland. I stället står det nu klart att 23-åringen värvas till Södertälje.

– Spelskicklig back med bra skridskoåkning. Tar bra ansvar i spelet med puck och gillar att fylla på offensivt. Kan spela alla spelformer och blir på så sätt väldigt användbar. Elias har gått via Hockeyettan och byggt upp en hårdhet med det. Han har haft en bra första säsong i HockeyAllsvenskan och det är en spelare med stor utvecklingspotential, säger sportchef Emil Georgsson.

Elias Lindgren fick ett genombrott i Vimmerby

På sin hemsida skriver Södertälje att Lindgren har skrivit ett kontrakt som endast sträcker sig över den kommande säsongen. Han blir föreningens tredje backvärvning inför nästa säsong, då SSK tidigare har värvat både Niklas Arell och Roope Laavainen. Södertälje har just nu sex backar på avtal inför nästa säsong.

Elias Lindgren har Bofors IK som moderklubb och spelade även juniorhockey för Örebro. Under årets säsong stod han för 15 poäng på 50 matcher för Vimmerby under grundserien men lyfte sig sedan till fyra poäng på sju matcher under kvalet mot Tingsryd. Förra året var han med och förde upp Vimmerby till HockeyAllsvenskan och han har även spelat för Lindlöven i HockeyEttan.

Source: Player Page @ Elite Prospects