Uppgifter: Lämnade SSK – nu är han klar för Växjö Lakers

Elias Lindgren, 24, har precis anlänt till Växjö Lakers på lån.

Enligt Expressens uppgifter kommer den hockeyallsvenska backen att återvända permanent till nästa säsong.

Elias Lindgren fick det inte att lyfta i SSK – nu är han klar för Växjö permanent. Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN / COP 94 / JN0228

Under torsdagen gick Växjö Lakers ut med att man lånar Elias Lindgren, 24, tillfälligt från Vimmerby. Därmed lär han göra sin SHL-debut redan i kväll.

Den i BIK Karlskoga-fostrade backen spelade förra året för just Vimmerby, innan han inför den här säsongen hamnade i Södertälje. Efter bara 13 matcher bröt han sedermera med SSK, för att återvända till Småland. Tiden i Södertälje innebar att han hade svårt med speltid – vilket inte varit fallet i Vimmerby.

Men enligt Expressen kommer Vimmerby-sejouren att ta slut till nästa säsong igen. Tidningen rapporterar nämligen på torsdagen att 24-åringen är klar för spel i Växjö Lakers permanent från och med nästa säsong.

Under säsongen hittills har han gjort ett mål och två assister på 21 matcher i Hockeyallsvenskan.