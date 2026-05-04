Uppgifter: Här hamnar Einar Emanuelsson

Einar Emanuelsson ser ut att bryta sitt kontrakt med Luleå.

Enligt Norrbottens-Kuriren flyttar forwarden till Finland nästa säsong.

Einar Emanuelsson lämnar Luleå efter 13 år. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

För drygt ett år sedan var Einar Emanuelsson med och vann SM-guld med Luleå. Den här säsongen gick det tyngre för Emanuelsson som hade svårt att få istid i Luleå. Parterna kom därför överens om en lösning där forwarden blev utlånad till schweiziska Lugano för resten av säsongen 2025/26.

I Lugano stod 29-åringen från Kiruna för 7+3 på 26 matcher och tidigare uppgifter har gjort gällande att Emanuelsson skulle kunna fortsätta i den schweiziska klubben. Einar Emanuelsson har däremot kontrakt med Luleå Hockey till 2028 och det har varit oklart ifall han skulle bli kvar i Norrbotten eller lämna för ett nytt äventyr.

Nu pekar nya uppgifter på att det blir en skilsmässa mellan Emanuelsson och Luleå trots allt.

Einar Emanuelsson flyttar till Liiga

Norrbottens-Kuriren rapporterar att Emanuelsson kommer att bryta sitt kontrakt med Luleå Hockey. Till nästa säsong väntar i stället spel i Finland där forwarden uppges vara överens med Liiga-klubben SaiPa. Övergången har ännu inte bekräftats.

Einar Emanuelsson kom till Luleå från Kiruna som junior 2013 och har sedan tillbringat hela sin professionella hockeykarriär i klubben. Han spelade tillsammans med sin storebror Petter Emanuelsson i Luleå under många år innan Petter lämnade för spel i Finland. Nu ser alltså även lillebror Emanuelsson ut att göra samma flytt.

Totalt har Einar Emanuelsson gjort 172 poäng på 560 matcher för Luleå. Hans bästa säsong i SHL var 2020/21 då han producerade 13 mål och 27 poäng på 52 matcher. De senaste åren har poängproduktionen dock minskat rejält för Emanuelsson. Han vann SM-guld med Luleå 2025 och spelade även final med klubben 2022. Från och med nästa säsong väntar alltså sannolikt spel i Finland för 29-åringen.

Source: Einar Emanuelsson @ Elite Prospects