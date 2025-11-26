”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Einar Emanuelsson har varit petad av Luleå.

Nu bekräftar klubben att guldhjälten lånas ut till schweiziska Lugano för resten av säsongen.

– Vi tror att Einar kommer få en nytändning i och med flytten, säger vice general manager Ulf Engman.

Einar Emanuelsson lämnar Luleå, men bara tillfälligt. Foto: Bildbyrån

Han har spelat 560 matcher i Luleå, vilket är nionde mest i klubbens historia, och var med och vann SM-guld förra säsongen.

Men under hösten har Einar Emanuelsson hamnat snett i Luleå. Efter att Brendan Shinnimin återvänt till klubben, samt att Ben Tardif värvats, har Emanuelsson tappat sin plats i laguppställningen. Eftersom att Linus Omark nu också har skrivit på för norrbottningarna blir det ännu svårare för trotjänaren att ta tillbaka sin plats.

Luleå lånar ut Einar Emanuelsson

Under gårdagen kom uppgifter om att Emanuelsson skulle bryta sitt kontrakt med Luleå. Men riktigt så blir det inte. Luleå meddelar under onsdagen att de har kommit överens om att låna ut forwarden till Lugano i Schweiz för resten av säsongen. Det innebär att Emanuelsson väntas återvända till Luleå till nästa säsong igen då hans kontrakt med klubben gäller till 2028.

– Både vi och Einar ser det här som en bra möjlighet för honom att få mer istid och hitta tillbaka till sitt spel, säger vice general manager Ulf Engman och fortsätter:

– Vi har i nuläget femton forwards i laget och Einar har haft det tufft att få den speltid han hoppats på. Vi tror att Einar kommer få en nytändning i och med flytten till Schweiz och Lugano.

Einar Emanuelsson kom till Luleå som junior 2013 och han har därefter blivit kvar i över tolv år. Han har varit ordinarie i Luleås A-lag sedan säsongen 2016/17 och blev snabbt en produktiv spelare för norrbottningarna. De senaste åren har han däremot fått en mindre roll i laget och även haft svårare att producera, men han har ändå växt ut till en publikfavorit. Emanuelsson gjorde succé under SM-finalen mot Färjestad 2022 när Luleå förlorade men han var sedan med och vann klubbens andra SM-guld tidigare i år.

Nu kommer Einar Emanuelsson att spela utomlands för första gången i sin karriär.

Source: Einar Emanuelsson @ Elite Prospects