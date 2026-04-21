Uppgifter: Kan stanna i Lugano

Luleå har öppnat för en återkomst om inte Einar Emanuelsson vill annat. Nu kommer uppgifter från NSD som pekar på en fortsättning i Lugano.

Einar Emanuelsson kan stanna i Lugano efter lånet.

Einar Emanuelsson har kontrakt med Luleå till 2028. Men huruvida det blir spel i SHL-klubben under kommande säsong är inte klart.

I början av april öppnade den 29-årige profilen upp om hur han hamnat i limbo efter lånet till Schweiz, och berättade att han skulle bli kvar till slutet av maj. Luleås vice sportchefen Ulf Engman bekräftade sedan för NSD att det inte fanns några tankar på att bryta med Emanuelsson – om det inte är vad spelaren själv ber om.

Nu kommer samma tidning med nya uppgifter. Denne gång menar man att SM-guldvinnaren är ett alternativ Lugano överväger, och att det alltså kan bli en fortsättning efter lånet. Samtidigt pekar man på att det finns möjlighet till en flytt till Finland.

Forwarden från Kiruna var med och säkrade det efterlängtade guldet 2025. Men när Brendan Shinnimin, Ben Tardif och Linus Omark sedan klev in i Luleå hamnade han utanför laget. Trotjänaren kunde inte heller ansluta efter att säsongen i schweiz tagit slut (27 mars), då lånet var utformat på det sättet.

– Vi får se vad som händer. Jag har inte hunnit tänka så mycket på framtiden. Jag har kontrakt och trivs verkligen i Luleå och Luleå Hockey, så jag gör gärna fler säsonger där, men det är en lite speciell situation, har han tidigare sagt till NSD.

