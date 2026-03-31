Uppgifter: Carl Klingberg klar för ny klubb

Carl Klingberg är inne på sin andra säsong i Ilves. Nu kommer det uppgifter från den finska tidningen Satakunnan Kansa att forwarden är klar för en ny klubb.

Carl Klingberg ryktas till en ny klubb

Även fast Ilves är mitt under ett pågående slutspel verkar det som att Klingberg, lagets assisterande kapten, är klar för den finska klubben Ässät. Det uppger Satakunnan Kansa under måndagen.

Klingberg började säsongen 2024/2025 i Frölunda. På 17 matcher hade forwarden gjort två mål. Han lämnade då Göteborg mitt under säsongen och anslöt till Ilves. På 39 matcher stod svensken noterad för 30 poäng (13+17). Under den pågående säsongen har forwarden gjort 12 poäng (6+6) på 30 matcher.

Den tidigare Frölunda-forwarden är välmeriterad. Han har blivit världsmästare med Tre Kronor, han har också vunnit dubbla titlar med den schweiziska klubben Zug.

Ilves vann mot de regerande mästaren Kalpa och leder nu kvartsfinalserien med 1-0. Serien fortsätter på tisdag i Kuopio.

