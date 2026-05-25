Anton Frondell missade matchen mot Norge. Men på måndagen var han tillbaka på is – och är tillgänglig för spel i ödesmatchen mot Slovakien i morgon.

– Jag är spelredo, säger han till SVT.

Anton Frondell är spelklar igen.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Tre Kronor får tillbaka ett viktigt offensivt vapen inför VM:s stora ödesmatch.

Anton Frondell är spelklar igen efter den otäcka smällen mot Italien som höll honom borta från Sveriges fiaskoartade förlust mot Norge.

19-åringen skadades under fredagens VM-match när han i hög fart körde rakt in i den öppna dörren till Italiens spelarbås – en situation som skapade stor oro i det svenska lägret. När Tre Kronor sedan kollapsade mot Norge under lördagen saknades Frondell helt i laguppställningen.

Men nu kommer ett efterlängtat besked för Tre Kronor.

Anton Frondell spelklar inför ödesmatchen mot Slovakien

Under måndagen var Frondell tillbaka på is inför måstematchen mot Slovakien – och efter träningen gav han själv klartecken för spel.

– Jag är spelredo! Skönt att vara tillbaka ute på is igen och jag tycker att det känns bra. Det är fullt fokus, match i morgon och vi vet vad som gäller: Vinst och vi är i slutspel, säger Frondell till SVT

Och några tveksamheter kring formen verkar inte finnas.

– Jajamän!, svarar han på frågan om han känner sig hundraprocentig.

Frondell väntas nu kliva tillbaka in i sin tidigare kedja tillsammans med Oskar Sundqvist och Simon Holmström.

Efter den tunga förlusten mot Norge är pressen massiv på Sverige inför gruppspelsavslutningen. Kanske kan Frondells återkomst bidra till att ge dem segern som krävs mot Slovakien i morgon för att man inte ska missa kvartsfinal.

Source: Anton Frondell @ Elite Prospects