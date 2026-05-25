Prisas som årets tränare – igen: ”En fantastisk säsong”

Daniel Hermansson tog steget från Hockeyallsvenskan till SHL – och levererade omedelbar succé. Efter att ha fört Skellefteå AIK till både serieseger och SM-guld prisas 44-åringen nu som Årets Coach i svensk ishockey. Hans andra individuella utmärkelse på kort tid.

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

När Skellefteå AIK valde att satsa på Daniel Hermansson inför SHL-säsongen 2025/26 fanns det frågetecken. Efter bara två säsonger som huvudtränare i Hockeyallsvenskan med Mora IK tog 44-åringen steget till ett av svensk hockeys största topplag. Resultatet? Serieseger, SM-guld – och nu utmärkelsen Årets Coach i svensk ishockey.

Dessutom har Hermansson nyligen prisats av SHL som ligans främsta tränare efter en omröstning bland journalister och spelare.

Kamratföreningen Hockeyjournalisterna har delat ut priset Årets Coach sedan säsongen 1991/92, och valet av Daniel Hermansson beskrivs som självklart efter Skellefteås dominanta säsong.

Under Hermanssons ledning vann Skellefteå både grundserien och klubbens femte SM-guld. Laget noterade dessutom sitt bästa poängsnitt på tio år med 2,08 poäng per match och toppade ligan i både powerplay och boxplay.

– Klart att det har varit en fantastisk säsong, säger Hermansson. Men jag kände direkt när jag kom till laget första gången att det var något speciellt. Det var en mäktig känsla och nästan omgående märkte jag att här ville man verkligen vinna och träna hårt.

Daniel Hermansson: ”Vinnarkulturen”

Hermansson pekar själv ut klubbens vinnarkultur som den främsta nyckeln bakom framgångarna.

– Vinnarkulturen, organisationen i stort – allt är tipptopp. Alla har drivet i klubben och jag tycker att vi spelat fantastisk ishockey, inte minst i slutspelet. Spelarna har gjort ett magiskt jobb och tränat fantastiskt bra. Dessutom har vi haft marginalerna på vår sida, bland annat tur med skador.

En spelare som tränaren särskilt lyfter fram är stjärncentern Oscar Lindberg. Under säsongen vann Lindberg både mål- och poängligan och belönades dessutom med Stefan Liv Memorial Trophy som slutspelets MVP, Guldhjälmen och priset som Årets Forward.

– Oscar har varit otrolig i laget. Han är värd allt, säger Hermansson.

Juryns motivering löd:

”En prydnad för sporten. Ser ut att ha många år framför sig som huvudcoach, men gjorde succé redan som debutant. Alltid välformulerade och tänkvärda intervjuer, oavsett om hans lag vunnit eller förlorat.”

Fakta: Årets coach

Det är Ishockeyjournalisternas Kamratförening, efter omröstning bland föreningens medlemmar, som utser Årets Coach – Arne Strömbergs Minne i svensk ishockey. Priset har delats ut sedan säsongen 1991/1992. Förutom, diplom och statyett följer också ett stipendium på 10 000 kronor med utmärkelsen Årets Coach – Arne Strömbergs Minne. Det är insatser i grundserie, slutspel och landslag som premieras.

