Prisas som årets tränare – igen: ”En fantastisk säsong”

Daniel Hermansson tog steget från Hockeyallsvenskan till SHL – och levererade omedelbar succé. Efter att ha fört Skellefteå AIK till både serieseger och SM-guld prisas 44-åringen nu som Årets Coach i svensk ishockey. Hans andra individuella utmärkelse på kort tid.

Skellefteås huvudtränare Daniel Hermansson har mycket att fira den här våren.
Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

När Skellefteå AIK valde att satsa på Daniel Hermansson inför SHL-säsongen 2025/26 fanns det frågetecken. Efter bara två säsonger som huvudtränare i Hockeyallsvenskan med Mora IK tog 44-åringen steget till ett av svensk hockeys största topplag. Resultatet? Serieseger, SM-guld – och nu utmärkelsen Årets Coach i svensk ishockey.

Dessutom har Hermansson nyligen prisats av SHL som ligans främsta tränare efter en omröstning bland journalister och spelare.

Kamratföreningen Hockeyjournalisterna har delat ut priset Årets Coach sedan säsongen 1991/92, och valet av Daniel Hermansson beskrivs som självklart efter Skellefteås dominanta säsong.

Under Hermanssons ledning vann Skellefteå både grundserien och klubbens femte SM-guld. Laget noterade dessutom sitt bästa poängsnitt på tio år med 2,08 poäng per match och toppade ligan i både powerplay och boxplay.

– Klart att det har varit en fantastisk säsong, säger Hermansson. Men jag kände direkt när jag kom till laget första gången att det var något speciellt. Det var en mäktig känsla och nästan omgående märkte jag att här ville man verkligen vinna och träna hårt.

Daniel Hermansson: ”Vinnarkulturen”

Hermansson pekar själv ut klubbens vinnarkultur som den främsta nyckeln bakom framgångarna.

– Vinnarkulturen, organisationen i stort – allt är tipptopp. Alla har drivet i klubben och jag tycker att vi spelat fantastisk ishockey, inte minst i slutspelet. Spelarna har gjort ett magiskt jobb och tränat fantastiskt bra. Dessutom har vi haft marginalerna på vår sida, bland annat tur med skador.

En spelare som tränaren särskilt lyfter fram är stjärncentern Oscar Lindberg. Under säsongen vann Lindberg både mål- och poängligan och belönades dessutom med Stefan Liv Memorial Trophy som slutspelets MVP, Guldhjälmen och priset som Årets Forward.

– Oscar har varit otrolig i laget. Han är värd allt, säger Hermansson.

Juryns motivering löd:

”En prydnad för sporten. Ser ut att ha många år framför sig som huvudcoach, men gjorde succé redan som debutant. Alltid välformulerade och tänkvärda intervjuer, oavsett om hans lag vunnit eller förlorat.”

Fakta: Årets coach

Det är Ishockeyjournalisternas Kamratförening, efter omröstning bland föreningens medlemmar, som utser Årets Coach – Arne Strömbergs Minne i svensk ishockey. Priset har delats ut sedan säsongen 1991/1992. Förutom, diplom och statyett följer också ett stipendium på 10 000 kronor med utmärkelsen Årets Coach – Arne Strömbergs Minne. Det är insatser i grundserie, slutspel och landslag som premieras.

Tidigare vinnare av Årets coach

SäsongVinnareLag
2024/2025Niklas GällstedtBrynäs IF
2023/2024Niklas GällstedtBrynäs IF
2022/2023Jörgen JönssonVäxjö Lakers HC
2021/2022Martin FilanderIK Oskarshamn
2020/2021Fredrik AnderssonTimrå IK
2019/2020Ingen utmärkelse delades ut pga Covid-19
2018/2019Håkan ÅhlundIK Oskarshamn
2017/2018Sam HallamVäxjö Lakers HC
2016/2017Thomas BerglundBrynäs IF
2015/2016Per-Erik JohnssonLeksands IF
2014/2015Per HånbergKarlskrona HK
2013/2014Hans WallsonSkellefteå AIK
2012/2013Peter AnderssonÖrebro HK
2011/2012Tommy JonssonBrynäs IF
2010/2011Roger MelinAIK
2009/2010Hardy NilssonDjurgårdens IF
2008/2009Per-Erik Jonsson och Tommy SamuelssonFärjestads BK
2007/2008Kent JohanssonHV 71
2006/2007Harald LücknerMODO Hockey
2005/2006Bengt-Åke GustafssonTre Kronor
2004/2005Stephan LundhFrölunda HC
2003/2004Pär MårtsHV 71
2002/2003Conny EvenssonVästra Frölunda HC
2001/2002Jim BrithénMODO Hockey
2000/2001Peo LarssonTimrå IK
1999/2000Hardy NilssonDjurgårdens IF
1998/1999Roger MelinBrynäs IF
1997/1998Bo LennartssonFärjestads BK
1996/1997Per BäckmanFärjestads BK
1995/1996Lars FalkVästra Frölunda HC
1994/1995Sune BergmanHV 71
1993/1994Kent ForsbergMODO Hockey
1992/1993Tommy SandlinBrynäs IF
1991/1992Tommy SandlinBrynäs IF

