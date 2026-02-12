”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Simon Johansson och hans genombrott i Finland följdes nyligen av uppgifter om en flytt till Schweiz. Nu presenterar EHC Kloten sin nye back på ett tvåårs-kontrakt.

Simon Johansson skriver på kontrakt för två år i Kloten. Foto: Bildbyrån och dpa picture alliance/Alamy Live News.

Schweiziska Kloten fortsätter att plocka rekordproducerande svenska backar från Finland.

Efter Expressens tidigare uppgifter står det nu klart att Simon Johansson gör precis som Max Lindroth, i fjol, och flyttar vidare i Europa efter ett ordentligt genombrott. Det hela bekräftas av NL-klubben under torsdagsmorgonen, trots att 2026/27-säsongen fortfarande är flera månader bort.

För SHL-klubbarna som kan tänkas vara intresserade är det av intresse att avtalet, som gäller från nästa säsong, är skrivet över två år. Det innebär att Johansson inte ser ut att kunna vända hem förrän 2028, när han hunnit fylla 29 år.

– Simon är en stark offensiv back med mycket bra tekniska färdigheter och styrkor i powerplay, och som framspelare, säger sportchefen i Kloten, Ricardo Schöder, i pressmeddelandet.

På väg mot historisk säsong i Ilves

Simon Johansson, som har pappa och båda lillebrorsorna i Leksand, kom fram i Djurgården. Därefter blev det 80 SHL-matcher innan han första gången kom till Finland och Ilves. Den gången fick han sedan chansen att åka över till Nordamerika för att göra två år i Minnesota Wilds verksamhet i AHL.

Under 2025/26, som är svenske backens tredje säsong i Liiga-klubben, har han hittills producerat 19 mål och 21 assist. Med ett mål till sätter han ett nytt klubbrekord för en back i Ilves.

Rekorden för en svensk back i den finska ligan sattes av Max Lindroth i TPS förra året. Då nådde han 52 poäng och 23 mål. Vilket sedan gav en flytt till Kloten, precis som för Johansson.

