Bakslag efter operationen – borta på obestämd tid

Max Domi har drabbats av ett tungt bakslag. Efter komplikationer från en operation är han nu borta på obestämd tid.

Max Domi har drabbats av ett tungt bakslag.

Foto: Nick Turchiaro-Imagn Images.

Toronto Maple Leafs mardrömssäsong fortsätter även fast de inte har spelat matcher på flera månader. Sedan grundserien tog slut och de missade slutspelet har Max Domi genomgått en operation. Nu står det klart att forwarden är borta på obestämd tid. Det på grund av komplikationer från ingreppet.

31-åringen har gjort tre raka säsonger i klubben där han varit en energispelare som kommer in under skinnet på motståndarna. Han har nu två år kvar på sitt kontrakt värt 3,75 miljoner dollar per säsong.

Nu återstår det att se om eller när det kan bli tal om comeback.

”På grund av komplikationer som uppstod efter ingreppet kommer Domi att vara borta på obestämd tid. Domi kommer att fortsätta arbeta med klubbens medicinska personal och kommer att undersökas på nytt i början av träningslägret,” skriver Toronto på sina sociala medier.

Den gångna säsongen blev det 33 poäng på 80 matcher för Max Domi.

Source: Max Domi @ Elite Prospects