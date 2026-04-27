Grönborgs succé − klar för ny final

Rikard Grönborg har chansen att vinna sin andra titel i Finland på tre år.

Har har fört Tappara till final efter att ha vänt semifinalen mot Ilves från 0-2 till 4-2 i matcher.

Rikard Grönborg är i final med Tappara för andra gången.

För två år sedan vann Rikard Grönborg sin första klubblagstitel i tränarkarriären när han förde Tappara till FM-guld. Fjolåret blev sedan tufft då Tappare tappade rejält, slutade som nia och åkte ut redan i kvartsfinal.

Grönborg fick däremot fortsatt förtroende av Tappara och har fört klubben tillbaka till toppen. De vann grundserien och gick sedan vidare till semifinal efter att ha besegrat HPK med 4-1 i matcher i kvartsfinal. I semifinalen mot stadsrivalen Ilves var Tappara däremot illa ute tidigt. Ilves vann båda de första matcherna för att ta ledningen med 2-0 i matcher. Grönborg och Tappara lyckades däremot vända på steken.

De vann först med 3-2 och sedan med 5-1 för att kvittera serien. I lördags tog Tappara också ledningen genom att vinna match fem med 2-1 efter ett förlängningsdrama. I kväll spelades match sex i Nokia Arena och det såg ut att vara på väg mot en sjunde match i serien. Ilves tog nämligen ledningen med 3-0 redan i första perioden. Tappara vände däremot återigen. Tre snabba mål i andra perioden såg till att det var utjämnat för 3-3.

I den tredje perioden klev sedan den förre MoDo-backen Daniel Brickley fram och sköt 4-3 till Tappara vilket också blev slutresultatet. Tappara vinner alltså matchen med 4-3 och serien med 4-2 i matcher för att gå vidare till final. Rikard Grönborg är därmed framme i final med Tappara för andra gången på tre år. I laget återfinns även svenskarna Jonathan Andersson och Emil Sylvegård. Även SHL-bekantingarna Joachim Blichfeld och Henrik Haapala spelar i Tappara.

Tappara möter KooKoo i Liiga-finalen

På andra sidan i Finland ställs Tappara mot uppstickaren KooKoo.

KooKoo har stått för sin bästa säsong i klubbens historia och kom tvåa i grundserien bakom Tappara. De vann sedan med 4-1 i matcher mot Pelicans i kvartsfinalen för att ta sig vidare till semifinal. Under måndagskvällen vann KooKoo match sex mot SaiPa med 3-2 efter en förlängningsrysare. De vinner serien med 4-2 i matcher och går nu vidare till final för första gången i klubbens historia.

I KooKoo spelar svenskarna Joseph Berger och Marcus Davidsson. Även SHL-bekantingarna Vilmos Galló och Otto Paajanen återfinns i klubben.

Grönborg kommer att lämna Tappara efter säsongen och har möjligheten att avsluta på topp ifall laget vinner finalen mot KooKoo. Från och med nästa säsong återvänder Rikard Grönborg till Tre Kronor för att ta över som ny förbundskapten igen efter Sam Hallam.

Source: Rikard Grönborg @ Elite Prospects