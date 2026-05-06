David Thomasson blir varken kvar i Luleå eller Sverige till 2026/27. Den 20-årige centern väljer USHL- och college-vägen.

Natten till onsdag, 6 maj, slutfördes USHL-draften. Något som brukar vara en fingervisning för om svenska talangers väg in i proffshockeyn – utanför Sverige. 2025 handlade det om sådana som Viktor Nörringer och Dante Josefsson Westling, 2024 om Gabriel Eliasson, Kristian Kostadinski, med fler.

Nu har även David Thomasson, från Luleå, valt att ta flyget över pölen för att slå sig fram i den nordamerikanska juniorligan. Detta enligt hockeysverige.se’s uppgifter.

– David är fast besluten att åka över och spela med Dubuque Fighting Saints, bekräftar även agenten Erik Wallström, KMJ Sports.

Detta efter en säsong med 28 poäng på 29 grundseriematcher med Luleå U20.

Tar sikte på NCAA: ”Alltid varit lite nyfiken”

Den nu 20-årige centern har Bensby UoFF som moderklubb, men har fått nästan hela sin hockeyutbildning i Luleå. Där har han också, under de tre senaste åren, varit en del av U20-laget, samt fått chansen att vara ombytt i SHL vid tolv tillfällen.

Med sådana som Jakob Ihs-Wozniak, Casper Juustovaara Karlsson, med fler, i de yngre kullarna väljer nu Thomasson att ta sikte på collegeligan NCAA.

– David har alltid varit lite nyfiken på Nordamerika, att uppleva allt vad det innebär där borta. USHL är en bra liga och sen blir målet längre fram rätt naturligt, att hitta ett collegelag som är intresserande. Där har man också möjlighet till bra utveckling, så det är steget efter USHL, säger Wallström till hockeysverige.se.

