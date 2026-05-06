Här är alla svenskar som tingades i USHL-draften

Totalt 19 svenskar blev valda i USHL-draften. Här är en lista över samtliga – där flera kommer att lämna Sverige för spel i ligan till kommande säsong.

Vägen till NCAA via USHL har blivit mer och mer populär bland svenska talanger. Under gårdagskvällen var det 19 svenska talanger som blev tingade av USHL-klubbar. Redan nu står det också klart att Felix Färhammar kommer att lämna Örebro för att spela i NCAA om ett år. Därmed är sannolikheten hög att han hamnar i USHL kommande säsong.

Troligen får han också sällskap av ett gäng från årets draftkull.

Här är en genomgång av samtliga svenska spelare som blev tingade under gårdagens draft.

Alla svenskar som blev tagna i USHL-draften

Första rundan

#7 Hugo Severgårdh, Sioux City Musketeers

#9 Felix Färhammar, Muskegon Lumberjacks

#13 Olle Därth, Dubuque Fighting Saints

#20 Tim Tuzin, Sioux Falls Stampede

Andra rundan

–

Tredje rundan

#50 Axel Bröngel-Larsson, Dubuque Fighting Saints

Fjärde rundan

#61 Max Lind, Dubuque Fighting Saints

#62 Melker Sigurd, Fargo Force

#63 David Thomasson, Dubuque Fighting Saints

Femte rundan

#76 Wilhelm Hasselhuhn, Youngstown Phantoms

Sjätte rundan

#94 Oscar Westman, Muskegon Lumberjacks

#99 Lo Axelsson, Dubuque Fighting Saints

Sjunde rundan

–

Åttonde rundan

–

Nionde rundan

#149 Max Vilén, Youngstown Phantoms

Tionde rundan

#156 Philip Larsson, Sioux City Musketeers

#164 Linus Rudslätt Debou, Youngstown Phantoms

Elfte rundan

#175 Fabian Salasca Nääs, Fargo Force

#179 Måns Goos, Youngstown Phantoms

Tolfte rundan

–

13:e rundan

–

14:e rundan

#220 Vilmer Hagelin, Fargo Force

15:e rundan

–

16:e rundan

#253 Anze Sarlah, Sioux Falls Stampede

17:e rundan

#268 Jacob Adamsson, Sioux Falls Stampede