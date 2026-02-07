Så spelas Sverige-Italien i OS-hockeyn 2026

Efter premiärsegern mot Tyskland väntar idag Italien för Damkronorna i OS i Milano 2026. Här är förutsättningarna inför den matchen.

Det är dags för Damkronorna att spela mot Italien.

Foto: Bildbyrån.

Damkronorna fick en perfekt start på OS via en seger mot Tyskland. Nu väntar värdnationen Italien i det som är båda ländernas andra match i turneringen.

⏰: 14:40 svensk tid

📍: PalaItalia Santa Giulia, Milano (Kapacitet: 12000 åskådare)

📺: 14.00-17.45, TV4/TV4 Play/HBO Max

Hur har det gått för Damkronorna i OS 2026?

Damkronorna mötte sin främsta rival om gruppsegern, Tyskland, i premiären i torsdags. Tyskland tog ledningen med 1-0 men Sverige vände till seger 4-1.

Lina Ljungblom gjorde två mål, Mira Jungåker och Thea Johansson ett varsitt.

Italien premiärspelade mot Frankrike och stod för ett styrkebesked när de körde över fransyskorna spelmässigt och vann med 4-1.

Hur ser jag Sverige – Italien på TV?

Det finns flera möjligheter att se matchen. Dels sänds den på TV4, med sändningsstart 14:00. Du kan även se matchen via TV4 Play från samma tid. Det går även att se matchen på HBO Max från och med 14:30.

Vilka är reglerna i OS-hockeyn 2026?

Till skillnad från i herrturneringen är lagen i damturneringen uppdelade i två grupper, baserat på seedning. I Grupp A spelar de fem topprankade nationerna: Kanada, USA, Finland, Schweiz och Tjeckien. Samtliga dessa lag är redan klara för kvartsfinal men spelar om seedning.

I Sveriges grupp spelas de fem lägst rankade lagen. Förutom Damkronorna och Tyskland ingår Japan, Frankrike och Italien. Här går tre lag vidare.

Ettan i gruppen får möta trean i Grupp A i kvartsfinal, tvåan för möta tvåan i Grupp A och trean får möta ettan i Grupp A. Det är med andra ord viktigt för lagen i grupp B Att vinna gruppen, för att troligtvis slippa storfavoriterna USA och Kanada i kvartsfinal.

Eftersom Tyskland är det näst högst rankade laget i gruppen, bakom Sverige, var premiärsegern viktig för Damkronornas chanser att nå semifinal.

Hur har det gått för Damkronorna i OS genom historien?

1998 var första gången ishockey för damer fanns med på OS-programmet. Då slutade Sverige femma. 2002 tog de en historisk medalj efter att ha besegrat Finland i bronsmatchen. 2006 blev det ännu bättre. Då chockade Damkronorna hockeyvärlden genom att slå ut USA i semifinalen och ta ett sensationellt silver.

2010 och 2014 förlorade Sverige bronsmatchen mot Finland respektive Schweiz. 2018 och 2022 åkte Damkronorna ut i kvartsfinaler efter storförluster mot Finland respektive Kanada.

Hur spelar Damkronorna i OS 2026?

5 februari klockan 12:10 Sverige-Tyskland 4-1

7 februari klockan 14:40: Sverige-Italien

8 februari klockan 16:40: Frankrike-Sverige

10 februari klockan 12:10: Japan-Sverige

Vilka spelar för Sverige i OS?

Sverige har ett på pappret starkt lag i OS. Bland stjärnorna kan spelare som Mira Jungåker Maja Nylén-Persson, Anna Kjellbin, Hanna Thuvik, Hanna Olsson, Hilda Svensson och Lina Ljungblom nämnas.

Laget leds av Ulf Lundberg, som är förbundskapten sedan 2020. Han gör sitt sista mästerskap med Damkronorna.

Målvakter

Emma Söderberg

Ebba Svensson Träff

Tindra Holm

Backar

Anna Kjellbin

Mira Jungåker

Maja Nylén Persson

Ida Karlsson

Jenna Raunio

Jessica Adolfsson

Linnéa Andersson

Forwards

Hanna Olsson

Sofie Lundin

Josefin Bouveng

Lina Ljungblom

Hilda Svensson

Nicole Hall

Lisa Johansson

Hanna Thuvik

Ebba Hedqvist

Mira Hallin

Sara Hjalmarsson

Thea Johansson

Felizia Wikner Zienkiewicz