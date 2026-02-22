Florida Panthers huvudtränare Paul Maurice kopplades oväntat ihop med Finland mitt under OS.

Nu svarar han själv efter ryktena.

– Det är bara löjligt, säger Maurice.

Paul Maurice menar att det inte fanns någon sanning i rykten om att han var aktuell för Finland. Foto: Rebecca Blackwell/AP Photo/Alamy

Finland började OS med att förlora mot Slovakien med 4-1. Det inledde en rejäl storm i vårt östra grannland med många svarta rubriker riktade mot förbundskapten Antti Pennanen. Bland annat gick rykten om ett myteri inom den finska truppen där det var spelarna som styrde mer än tränaren. I samband med Finlands match mot Tre Kronor kom också chockuppgifter att de ledande spelarna i Finland ville få bort Pennanen – mitt under OS.

Då kom uppgifter i Finland om att de finska NHL-stjärnorna i stället ville få in Florida Panthers stjärncoach Paul Maurice. I Finlands landslag finns tre spelare som till vardags spelar i Florida i form av backen Niko Mikkola samt forwards Anton Lundell och Eetu Luostarinen. I Florida finns även lagkaptenen Aleksander Barkov, som däremot missar OS på grund av skada.

Nu kommenterar Paul Maurice ryktena om Finland för första gången.

– Jag fick massiv med SMS om det där. Det är bara löjligt. Jag tror att någon förväxlade mig med Tuomo Ruutu. De har ju redan en Panthers-tränare där, men det är ju inte jag, säger Maurice enligt Sportsnet och syftar till 43-årige Tuomo Ruutu som är assisterande tränare i både Florida Panthers samt Finlands landslag.

Paul Maurice lockas inte av Finland

Även om det hade inneburit en chans att vinna en OS-medalj menar Paul Maurice att han inte skulle lockas av möjligheten av att coacha Finland.

– De har redan så många bra tränare där borta i Finland så de behöver inte mig. Jag är född i Kanada och jag är också en amerikansk medborgare. Jag stannar hellre i Fort Lauderdale för de här turneringarna. Det funkar väldigt bra för mig, säger Maurice.

Även om det inledningsvis riktades kritik mot Antti Pennanen i Finland lyckades de finska lejonen resa sig. Under lördagskvällen säkrade Finland en OS-medalj efter att ha fått revansch mot Slovakien och vunnit bronsmatchen med hela 6-1.

