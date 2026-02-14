Finska myteriet: Pekar ut NHL-tränaren som ersättare

Trots segern mot Sverige råder det kaos i Finland. Efter rykten om en spricka i landslaget uppger Ilta-Sanomat att spelarna ville ersätta förbundskaptenen Antti Pennanen inför OS – med NHL-tränaren Paul Maurice.

Kaoset i Finland – ville avsätta Antti Pennanen inför OS, och ersätta med Floridas Paul Maurice. Foto: Bildbyrån (montage).

”Jag har känslan av att det fortfarande bubblar under ytan. Jag är inte säker på att det är Antti Pennanen som leder gruppen”.

När Ilta-Sanomats Sami Hoffrén gästade hockeysverige.se’s podcast Gol d’Oro inför fredagens OS-möt mellan Sverige och Finland var dessa några av orden som yttrades. Detta då det ryktats om en spricka i vårt grannlands landslag. En spricka som påstås ha existerat sedan 4 Nations Face-Off för ett år sedan.

Nu, i samband med 4–1-segern mot Sverige, kommer tidningen med nya chockerande uppgifter.

Enligt Ilta-Sanomat var de finska spelarnas erfarenheter av förbundskaptenen så dåliga, efter 4 Nations, att de själva diskuterat potentiella ersättare. Florida Panthers tränare Paul Maurice var den som då pekades ut, med förhoppningar om att få in honom till OS 2026. Antingen som stöd till Pennanen, eller som en rak ersättare.

– Det finns inte mycket mer att säga om det. Jag har egentligen ingenting att säga om det, säger Finlands general manager Jere Lehtinen till tidningen.

Assisterande tränaren är redan kollega med Maurice

59-årige Paul Maurice har varit huvudtränaren för Florida Panthers i fyra år nu. Under den perioden har han tagit NHL-laget till två raka Stanley Cup-vinster. Ändå ska han ha varit positivt inställd till ett potentiellt jobb i det finska båset under OS.

I Florida spelar dessutom Aleksander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen och Niko Mikkola. Samtidigt ingår redan Tuomo Ruutu i båda staber, som assisterande till Maurice i Florida, och till Antti Pennanen i det finska OS-laget.

– Ja, vi har ju vårt eget lag här och det vore en annan sak om det fanns något konkret. Jag har inget mer att säga om det, eftersom det inte har funnits något konkret, säger Lehtinen till Ilta-Sanomat.

