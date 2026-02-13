Är det oroligt i Sveriges finska OS-motståndare? Rykten gör gällande att det finns en spricka mellan de ledande NHL-spelarna och förbundskaptenen Antti Pennanen. I podcasten Gol d’Oro ger den finska hockeyjournalisten Sami Hoffrén från Ilta-Sanomat sin syn på läget i laget inför rivalmötet i Milano.

– Det kom rykten efter 4 Nations om att NHL-spelarna och coachen inte drar jämnt, säger han.

Har finske förbundskaptenen Antti Pennanen verkligen kontroll på sitt finska lag?

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Se intervjun med Sami Hoffrén i videospelare.

Se & lyssna här: | YouTube | Spotify | Apple Podcaster | Buzzsprout |

Finland inledde OS-hockeyn i Milano med ett fiasko i form av en 1–4-förlust mot Slovakien. Det har lett till stor kritik i hemlandet – och åter lyft frågan hur det egentligen är ställt i det finska landslaget. Redan under fjolåret kom det uppgifter om att lagets NHL-stjärnor och förbundskaptenen Antti Pennanen inte befann sig på samma våglängd.

I podcasten Gol d’Oro gästas Måns Karlsson och Uffe Bodin av den finske hockeyjournalisten Sami Hoffrén från Ilta-Sanomat. Han menar att det sträcker sig tillbaka till 4 Nations Face-Off för ett år sedan, då Finland visserligen tog en övertidsseger mot Sverige men hade en svag turnering i övrigt.

– Man kunde se det där att Finland inte hade den där starka gruppen eller starka kollektivet som brukar vara deras styrka i sådana här turneringarna. Det var svårt att se någon identitet, hur Finland vill spela, säger Hoffrén.

Mikko Rantanen: ”Kärnspelarna ska leda laget”

Redan inför OS-premiären mot Slovakien kom frågan upp igen när storstjärnan Mikko Rantanen kommenterade hur laget skulle spela.

– Han sa att, visst, coacherna leder laget och hur vi ska spela, men samtidigt måste kärnspelarna kliva fram och leda laget. Han sa det inte rakt ut att spelarna skulle ta kontroll, men det var intressant att han tog upp det och att han sedan gjorde det igen efter matchen, fortsätter Hoffrén.

– Jag har känslan av att det fortfarande bubblar under ytan. Den stora frågan för mig är vem det är som leder Finland just nu. Det borde vara förbundskaptenen, som Jukka Jalonen gjorde när han var där, men jag är inte säker på att det är Antti Pennanen som leder gruppen.

Enligt matchstatistiken som kom ut efter matchen mot Slovakien ska just Rantanen bara ha spelat drygt 15 minuter i premiären – åttonde mest bland finska forwards – något som vållade både förvåning och bestörtning hos finska fans. Sedan dess har det dock kommit uppgifter om att istiden var felräknad med en och en halv minut och att Dallas Stars-stjärnan egentligen spelade runt 17 minuter.

Se hela andra avsnittet av Gol d’Oro

Lyssna på Gol d’Oro som podcast här