Finland tar OS-brons: ”Ett mycket bättre lag”

Finland var ytterst nära en jätteskräll i semifinalen mot Kanada. Idag tog man revansch och säkrade OS-bronset med 6–1 mot Slovakien.

Finland firar sitt OS-brons. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog/Joel Marklund (montage).

I premiären av OS i Milano 2026 var det Slovakien som drog längsta strået mot Finland – med 4–1. Idag, i bronsmatchen, var det omvända roller.

Guld-nationen från 2022 säkrade sin åttonde OS-medalj på relativt bekvämt vis.

– Medioker. Ingen jättebra tillställning. Finland har kontrollerat spelet hela matchen. De är ett mycket bättre lag, och den enda plumpen i den här turneringen för dem var premiären mot just Slovakien. Den gjorde att alla förutsättningar kastades om i grupp B, säger TV4:s expert Sanny Lindström i sändningen.

Allt detta efter en dramatisk semifinal mot Kanada där man föll i sista minuten.

4–0 i tredje perioden: ”Helt plötsligt”

Sebastian Aho stod för det enda målet i den första perioden och därefter fyllde Erik Haula på till 2–0 innan motståndet svarade. Tomas Tatar var målskytten som väckte hoppet, men någon riktig slutforcering kom aldrig riktigt. I tredje perioden fylldes istället Finland på till 4–1 via Roope Hintz och Kaapo Kakko. Utvisningen som föranledde den förstnämndes mål blev helt enkelt avgörande.

– De var verkligen på gång, man kunde känna det inne i arenan, man kunde känna det i spelet. Sen tar man den olyckliga utvisningen och helt plötsligt står det 1–4, säger Henrik Lundqvist i TV4.

5–1 och 6–1 kom i tom bur från Joel Armia och Erik Haula.

Finland – Slovakien: 6–1 (1–0, 1–1, 3–0)

Finland: Sebastian Aho, Erik Haula (2), Roope Hintz, Kaapo Kakko och Joel Armia.

Slovakien: Tomas Tatar.

