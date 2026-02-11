OS-hockey idag: Dags för Tre Kronor att kliva in i OS

OS-hockeyns andra kapitel inleds på onsdagen. Det är dags för herrarna att inleda sin turnering i Milano. Däribland Tre Kronor som ställs mot Italien i en hett efterlängtad premiärmatch. Men också ett möte mellan Slovakien och Finland i Sveriges grupp B. Här är förutsättningar, tv-tider, tabeller och poängliga inför onsdagens OS-matcher.

Elias Pettersson i aktion för Sverige mot Italien sist det begav sig mellan lagen i VM 2019

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Äntligen får vi se best-on-best-hockey igen!

Ett år efter aptitretaren 4 Nations Face-Off i Nordamerika gör NHL-spelarna comeback i OS efter tolv långa års frånvaro. Först ut: två matcher i grupp B där Sverige figurerar. I premiären av herrturneringen ställs Finland mot Slovakien följt av Sveriges match mot Italien.

De flesta är överens om att Sverige och Finland kommer att göra upp om gruppsegern, och att mötet lagen emellan på fredag avgör vem som slutar etta och får en fördelaktig lottning inför kvartsfinalspelet. Slovakien har dock skrällt tidigare – som för fyra år sedan när de snodde bronsmedaljen från Sverige via en 4–0-seger. Det var dock utan NHL-spelare, och med de allra bästa med igen blir det svårt för slovakerna att hävda sig då de inte längre har speciellt många NHL-spelare av hög klass som förr om åren när spelare som Zdeno Chára, Marían Gaborik och Marían Hossa var aktiva.

I Sveriges premiärmotståndare Italien finns ett par bekanta namn, inte minst svensken Mikael Frycklund som efter ett par säsonger i HC Pustertal klivit in i det italienska landslaget. Här finns också Brynäs målvakt Damian Clara och den ökände backen Thomas Larkin – ihågkommen för sitt grova överfall på Dan Paille i en Champions Hockey League-match mellan Brynäs och Adler Mannheim 2017. Ett överfall som innebar slutet på Pailles karriär.

Allt annat än att Sverige ska ta en bekväm seger i premiären känns långsökt.

Gårdagens resultat i OS 2026

Damer

Japan – Sverige 0–4

Italien – Tyskland 1–2

Kanada – USA 0–5

Finland – Schweiz 3–1

Matcher i OS-hockey på tv idag (11/2)

16.40: Grupp B, Slovakien-Finland (SVT/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

21.10: Grupp B, Sverige-Italien (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

OS-grupper herrar

Grupp A:

Kanada

Tjeckien

Schweiz

Frankrike

Grupp B:

Sverige

Finland

Slovakien

Italien

Grupp C:

USA

Tyskland

Lettland

Danmark

OS-tabell damer

Grupp A

LAG M V F O NS P 🇺🇸 USA 4 4 0 0 20–1 12 🇨🇦 Kanada 3 2 1 0 9–6 6 🇨🇿 Tjeckien 4 1 2 1 7–14 4 🇫🇮 Finland 3 1 2 0 3–8 3 🇨🇭 Schweiz 4 1 3 0 5–15 2

Grupp B

LAG M V F O MS P 🇸🇪 Sverige 4 4 0 0 18–2 12 🇩🇪 Tyskland 4 3 1 0 10–8 8 🇮🇹 Italien 4 2 2 0 9–11 6 🇯🇵 Japan 4 1 3 0 7–14 3 🇫🇷 Frankrike 4 0 3 1 4–13 1

Sverige, Tyskland och Italien avancerar till kvartsfinal. Slutspelat för Japan och Frankrike.

Poängligan OS-hockey (damer)

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.

