Reagerar på domslutet: ”Vilket skämt”

Lisa Johansson och Hilda Svensson skadade för Sverige. Foto: Bildbyrån och skärmdump från SVT.

Hanna Thuvik nätade för andra matchen i rad, när hon gav Sverige ledningen mot Japan efter drygt sex minuter.

Men kort dessförinnan kablades bilder ut som inte förbundskaptenen Uffe Lundberg och hans stab vill se. Hilda Svensson fälldes i en sargduell och landade illa.

Kort därpå lämnade hon för att få behandling.

– Haltar lite där när hon går ut, aj aj aj, säger Chris Härenstam i SVT.

Ny skada i meningslösa matchen

Senare i perioden fick Lisa Johansson en tackling mot halsen – och vred sig i smärtor.

– Det är inget att tveka på, jag vore både förbannad och förvånad om det inte blir matchstraff, säger Håkan Loob i SVT.

När SDE-forwarden gick av, höll hon sig för armen efter en smäll i fallet ned på isen.

Men det blev inget matchstraff, vilket möttes av skratt i studion.

– Vilket skämt, säger Dusan Umicevic i SVT.

För Tre Kronor Dams del är matchen meningslös – då gruppsegern är säkrad redan nu. Det positiva för Sverige? Nästa match, kvartsfinalen, spelas om tre dagar. Därmed finns det tid för duon att återhämta sig något.

I den andra perioden återkom Johansson till spel.

Matchen pågår..