Reagerar på domslutet: ”Vilket skämt”
Det var i den första perioden av sista gruppspelsmatchen mot Japan som oturen var framme.
Hilda Svensson fälldes i en sargduell och landade illa.
– Haltar lite där när hon går ut, aj aj aj, säger Chris Härenstam i SVT.
Senare i samma period åkte Lisa Johansson på en rejäl tackling – mot halsen.
Hanna Thuvik nätade för andra matchen i rad, när hon gav Sverige ledningen mot Japan efter drygt sex minuter.
Men kort dessförinnan kablades bilder ut som inte förbundskaptenen Uffe Lundberg och hans stab vill se. Hilda Svensson fälldes i en sargduell och landade illa.
Kort därpå lämnade hon för att få behandling.
– Haltar lite där när hon går ut, aj aj aj, säger Chris Härenstam i SVT.
Ny skada i meningslösa matchen
Senare i perioden fick Lisa Johansson en tackling mot halsen – och vred sig i smärtor.
– Det är inget att tveka på, jag vore både förbannad och förvånad om det inte blir matchstraff, säger Håkan Loob i SVT.
När SDE-forwarden gick av, höll hon sig för armen efter en smäll i fallet ned på isen.
Men det blev inget matchstraff, vilket möttes av skratt i studion.
– Vilket skämt, säger Dusan Umicevic i SVT.
För Tre Kronor Dams del är matchen meningslös – då gruppsegern är säkrad redan nu. Det positiva för Sverige? Nästa match, kvartsfinalen, spelas om tre dagar. Därmed finns det tid för duon att återhämta sig något.
I den andra perioden återkom Johansson till spel.
Matchen pågår..
