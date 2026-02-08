OS-hockey idag: Ny storseger inom räckhåll för Damkronorna

Damkronorna har inlett OS med två övertygande vinster. Under söndagen väntas den tredje komma när gruppjumbon Frankrike står för motståndet. Samtidigt har Finland en viktig match framför sig efter att ha utklassats av USA i sin OS-premiär. Här är förutsättningar, tv-tider, tabeller och poängliga inför lördagens OS-matcher.

Thea Johansson och Hilda Svensson har haft en rolig inledning på OS.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Damkronorna rusar mot gruppseger i OS-grupp B. Efter 4–1 mot Tyskland och 6–1 mot Italien har svenskorna kopplat ett grepp om gruppen inför söndagens drabbning mot Frankrike, som förlorat sina matcher mot Italien och Japan så här långt.

I Frankrike finns några SDHL-bekantingar. Inte minst 34-årige veteranen Lore Baudrit som spelat 178 SDHL-matcher med MoDo, Linköping och Leksand, men numera återfinns i tyska Ingolstadt.

I det svenska OS-laget har inte minst forwarden Thea Johansson imponerat med fyra poäng (3+1) på de inledande två matcherna. Hennes kedja med Hanna Olsson och Hilda Svensson har omedelbart funnit en kemi som resulterat i offensiv utdelning. Gemensamt har trion noterats för nio poäng.

I OS-hockeyns andra match jagar Finland revansch efter 0–5-förlusten mot USA i sin försenade premiär. Finskornas tilltänkta inledningsmatch mot Kanada sköts upp sedan mer än halva laget insjuknat i noroviruset. Det syntes också mot USA, där finskorna inte riktigt hade orken att hänga med en skicklig motståndare. Nu väntar Tjeckien i en viktig match som mycket väl kan bli avgörande för hur lagen positionerar sig bakom förmodade topplagen USA och Kanada.

Gårdagens resultat i OS 2026

Damer

Tyskland – Japan 5–2

Sverige – Italien 6–1

USA – Finland 5–0

Schweiz – Kanada 0–4

Matcher i OS-hockey på tv idag (8/2)

Damer

16.40: Grupp B, Frankrike-Sverige (SVT/HBO Max)

21.10: Grupp A, Tjeckien-Finland (TV4/HBO Max)

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

OS-tabell damer

Grupp A

LAG M V F O MS P 🇺🇸 USA 2 2 0 0 10–1 6 🇨🇦 Kanada 1 1 0 0 4–0 3 🇨🇭 Schweiz 2 1 1 0 4–7 2 🇨🇿 Tjeckien 2 0 1 1 4–9 1 🇫🇮 Finland 1 0 1 0 0–5 0

Grupp B

LAG M V F O MS P 🇸🇪 Sverige 2 2 0 0 10–2 6 🇮🇹 Italien 2 1 1 0 5–7 3 🇩🇪 Tyskland 2 1 1 0 6–6 3 🇯🇵 Japan 2 1 1 0 5–7 3 🇫🇷 Frankrike 2 0 2 0 3–7 0

Alla lag i Grupp A går vidare till kvartsfinalerna. Från Grupp B går de tre bästa lagen vidare till kvartsfinal.

Poängligan OS-hockey (damer)

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.

