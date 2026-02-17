OS-hockey idag: Så spelas åttondelsfinalerna

Det har blivit dags för åttondelsfinaler i herrarnas OS-hockey. För Sveriges del väntar Lettland som motståndare under tisdagskvällen – och därefter sannolikt USA i kvartsfinal redan på onsdagen vid seger. Här är förutsättningar, tv-tider, tabeller och poängliga inför OS-åttondelarna.

Tre Kronor ställs mot Lettland i åttondelsfinalen i OS.

Foto: Bildbyrån

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Herrarnas slutspel i OS-hockeyn är här.

Under tisdagen väntar den första kvalificeringsrundan för att se vilka lag som får följa med Kanada, USA, Slovakien och Finland till kvartsfinal. Där spelar Sverige sin åttondelsfinal mot Lettland med start 21.10 i kväll, en match som sänds i SVT:s kanaler samt som streamas via HBO Max.

Sverige vann två av tre matcher i gruppspelet, och var ett plusmål i målskillnaden från att ta förstaplatsen i grupp B och gå direkt till kvartsfinal. Men efter att ha släppt in ett mål sent i den avslutande segermatchen mot Slovakien (5–3) tvingas man spela åttondelsfinal och får av allt att döma tuffast möjliga motstånd redan i kvarten i form av USA.

I den första åttondelsfinalen för dagen, klockan 12.10, ställs Tyskland mot Frankrike i en mach där Leon Draisaitls tyska manskap är storfavoriter, trots att de bara tog en seger på tre matcher i grupp C. Parallellt med den spelar Schweiz mot Italien i en match som schweizarna ska kunna ta hem enkelt, även utan skadade stjärnan Kevin Fiala som fick se sin säsong avslutas efter en olycklig situation i gruppspelsmatchen mot Kanada.

16.40 är det sedan dags för Tjeckien att ta sig an Danmark. Tjeckerna är favoriter, men har inte övertygat speciellt mycket hittills i turneringen. Danmark har däremot visat gott gry och gav USA oväntat bra motstånd i deras gruppspelsmöte. Man vann sedan också den avslutande matchen mot Lettland, vilket gav danskarna tredjeplatsen i gruppen och en match mot Tjeckien i stället för Sverige.

Så är lagen seedade inför slutspelet i OS

1. Kanada

2. USA

3. Slovakien

4. Finland

5. Schweiz

6. Tyskland

7. Sverige

8. Tjeckien

9. Danmark

10: Lettland

11. Frankrike

12. Italien

Så avgörs utslagsmatcherna i OS-ishockeyn

Herrar – OS 2026

Åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler och bronsmatch

Vid oavgjort resultat efter full tid:

Förlängning: 10 minuter, 3 mot 3 , sudden death

10 minuter, , sudden death Straffläggning: Om ingen gör mål i förlängningen Fem skyttar per lag Sedan sudden death-straffar

Om ingen gör mål i förlängningen

Finalen

Här finns ingen straffläggning, i stället:

Förlängning: 20 minuter, 3 mot 3 , sudden death

20 minuter, , sudden death Mellan varje period är det 18 minuters paus, under vilken isen spolas.

Förlängningen fortgår tills ett mål avgjort matchen – ingen straffläggning alltså.

Gårdagens resultat i OS 2026

Damer

Matcher i OS-hockey på tv idag (17/2)

12.10: Tyskland-Frankrike (SVT/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

12.10: Schweiz-Italien (TV4/HBO Max) – Milano Rho Ice Hockey Arena

16.40: Tjeckien-Danmark (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

21.10: Sverige-Lettland (SVT/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Kommande kvartsfinaler OS-hockey (herrar)

18 februari

12.10: Slovakien-TBD – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

16.40: Kanada-TBD – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

18.10: Finland-TBD – Milano Rho Ice Hockey Arena

21.10: USA-TBD – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Poängligan OS-hockey (herrar)

Source: OG Scoring Leaders @ Elite Prospects

Poängligan OS-hockey (damer)

Source: OG-W Scoring Leaders @ Elite Prospects



I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.

När spelas OS-finalen i ishockey 2026?

OS-finalen för damer mellan USA och Kanada spelas torsdagen den 19 februari 2026 klockan 19:10.

OS-finalen för herrar spelas söndagen den 22 februari 2026 klockan 14:10.

När spelar Sverige bronsmatch i OS-hockeyn 2026?