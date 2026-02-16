LIVE: Följ Damkronorna-USA här

För första gången på tolv år är Damkronorna framme i OS-semifinal. Hockeysverige.se liverapporterar matchen – minut för minut – här.

Damkronorna tar sig an guldfavoriten USA.

Foto: Bildbyrån.

Efter många års medaljtorka kommer Damkronorna nu få spela om medaljerna för första gången sedan OS 2014 – och de kan ta sin första OS-medalj sedan det sensationella silvret 2006. Då skrällde Sverige genom att besegra USA i semifinalen – och nu möts de båda nationerna igen.

Kan Damkronorna stå för en ännu större skräll och slå ut den stora, stora guldfavoriten USA på nytt?

Matchen börjar 16:40 och hockeysverige.se liverapporterar Damkronornas finaljakt, minut för minut, här.