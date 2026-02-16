LIVE: Följ Damkronorna-USA här
Följ HockeySverige på
Google news
För första gången på tolv år är Damkronorna framme i OS-semifinal. Hockeysverige.se liverapporterar matchen – minut för minut – här.
OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |
Efter många års medaljtorka kommer Damkronorna nu få spela om medaljerna för första gången sedan OS 2014 – och de kan ta sin första OS-medalj sedan det sensationella silvret 2006. Då skrällde Sverige genom att besegra USA i semifinalen – och nu möts de båda nationerna igen.
Kan Damkronorna stå för en ännu större skräll och slå ut den stora, stora guldfavoriten USA på nytt?
Matchen börjar 16:40 och hockeysverige.se liverapporterar Damkronornas finaljakt, minut för minut, här.
USA-Sverige x-x (x-x, x-x, x-x)
För första gången sedan OS 2014 kommer Damkronorna få spela matcher om medaljerna. Idag väntar semifinal mot det fruktade – kanske rent av oslagbara – amerikanska laget.
Nedsläpp är 16:40 och vi rapporterar matchen, minut för minut, från ungefär 15:30.
Häng med oss då!
Den här artikeln handlar om: