Prenumerera

Logga in

LIVE: Följ Damkronorna-USA här

Author image
Måns Karlsson
Chefredaktör

Följ HockeySverige på

Google news

För första gången på tolv år är Damkronorna framme i OS-semifinal. Hockeysverige.se liverapporterar matchen – minut för minut – här.

BetMGM
Damkronorna tar sig an guldfavoriten USA.
Foto: Bildbyrån.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

Efter många års medaljtorka kommer Damkronorna nu få spela om medaljerna för första gången sedan OS 2014 – och de kan ta sin första OS-medalj sedan det sensationella silvret 2006. Då skrällde Sverige genom att besegra USA i semifinalen – och nu möts de båda nationerna igen.

Kan Damkronorna stå för en ännu större skräll och slå ut den stora, stora guldfavoriten USA på nytt?

Matchen börjar 16:40 och hockeysverige.se liverapporterar Damkronornas finaljakt, minut för minut, här.

Sverige-USA
Milano
Not Started
USA
Sverige
TEAM
1
2
3
USA
Sverige

USA-Sverige x-x (x-x, x-x, x-x)

Sortera:
Senaste
Äldsta
9:43:56 AM
Måns Karlsson
SEMIFINALDAGS!

För första gången sedan OS 2014 kommer Damkronorna få spela matcher om medaljerna. Idag väntar semifinal mot det fruktade – kanske rent av oslagbara – amerikanska laget.

Nedsläpp är 16:40 och vi rapporterar matchen, minut för minut, från ungefär 15:30.

Häng med oss då!

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen